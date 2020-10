Mokytojų dieną Valdovų rūmuose bus apdovanoti geriausi mokytojai

Metų mokytojo premija šiemet skirta šešiems pedagogams: Kupiškio P. Matulionio progimnazijos skyriaus Šepetos A. Adamkienės mokyklos-daugiafunkcio centro lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Ramutei Kežienei, Tauragės „Versmės“ gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytojai ekspertei Jūratei Orlovienei, Vilniaus A. Puškino gimnazijos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, biologijos mokytojui Aleksejui Peržu, Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos technologijų mokytojui ekspertui Aleksandrui Ronkui, Naujosios Akmenės Ramučių gimnazijos chemijos mokytojai metodininkei Vaidilutei Šepkauskienei bei Alytaus Jotvingių gimnazijos biologijos mokytojai ekspertei Rasai Zubrickienei.

Šie mokytojai taiko inovatyvius ugdymo metodus, rengia atviras pamokas, inicijuoja įvairius projektus, konsultuoja kolegas, yra išugdę olimpiadininkų.

Meilės Lukšienės premija bus įteikta Vilniaus Šilo mokyklos specialiosios klasės ir etikos mokytojui Artūrui Adamui Markevičiui.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos trečią kartą skiriama premija lituanistinio švietimo mokytojui, dirbančiam ne Lietuvoje, atiteko Seinų „Žiburio“ mokyklos mokytojai, vienai iš šios lietuviškos mokyklos įkūrėjų Irenai Gasperavičiūtei.

Per renginį Valdovų rūmuose taip pat bus apdovanoti bendro Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir portalo „Delfi“ projekto „Ačiū už pamokas“ laimėtojai. Rugsėjo mėnesį esami ir buvę mokiniai tinklalapyje www.aciuuzpamokas.lt galėjo nominuoti mėgstamus mokytojus, parašyti jiems padėką arba perduoti „ačiū“ vienu mygtuko paspaudimu. Per keletą savaičių nominuota daugiau nei 250 mokytojų, jiems ištarti per 20 tūkst. „ačiū“. Išrinkti dešimt daugiausiai „ačiū“ sulaukusių pedagogų iš įvairių savivaldybių.