Mokytojų dieną pristatomas Švietimo kelrodis, bus įteikta Meilės Lukšienės premija

Kelrodyje siūloma dešimt žingsnių, sutelktų į tris svarbiausias sritis – kokybiškas ugdymo programas, profesionalią vadybą ir motyvuotus mokytojus.
Tarp siūlymų – vienodi mokinių pasiekimų vertinimo standartai visoje Lietuvoje, sistema, leidžianti laiku matyti kiekvieno vaiko pažangą ir spragas, reguliarus mokyklų mikroklimato matavimas, didesnė mokyklų vadovų autonomija, pokyčių išbandymas pilotais, šešerių metų pradinis ugdymas bei mokytojų karjeros modelis, kuriame atlygis labiau siejamas su kompetencija ir prisiimama atsakomybe, o ne vien išdirbtu laiku.
Kelrodį parengė organizacija „Švietimas #1“ su ISM Vadybos ir ekonomikos universitetu, švietimo ir mokslo ekspertais bei nevyriausybinių, verslo ir visuomenės organizacijų atstovais.
Dokumentą palaiko daugiau nei 35 švietimo, verslo ir visuomenės organizacijų, jų sąrašas nuolat pildosi.
Po pristatymo ISM Vadybos ir ekonomikos universitete Vilniuje vyks diskusija su skirtingų politinių partijų atstovais, kuriuos jų partijos mato kaip galinčius ateityje prisiimti atsakomybę už šalies švietimo politiką – galimus būsimus švietimo, mokslo ir sporto ministrus arba šiuo metu įvardijamus šešėlinius švietimo ministrus.
Pirmadienį Vilniuje taip pat bus įteiktos Metų mokytojų, Meilės Lukšienės ir lituanistinio švietimo mokytojo premijos.
Metų mokytojais paskelbti Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos muzikos teorijos mokytojas ekspertas Viktoras Bakys, Kauno informacinių technologijų mokyklos profesijos mokytojas metodininkas Martynas Kašelionis, Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos tikybos mokytoja ekspertė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė, Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo mokytoja Jolanta Narbutaitienė.
Premijas taip pat gaus Gargždų „Minijos“ progimnazijos geografijos mokytoja ekspertė Angelė Pakamorienė, Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos akordeono mokytojas ekspertas Laimonas Salijus, Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos fizikos ir matematikos mokytoja Ilona Tulabienė ir Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro Dainos studijos „Keberiokšt“ mokytoja ekspertė Regina Vindžigalskienė.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įsteigtos Metų mokytojo premijos tikslas – įvertinti mokytojų profesinės veiklos rezultatus ir skatinti juos kūrybinei iniciatyvai.
Ji skiriama mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams už reikšmingiausius pastarųjų penkerių metų nuopelnus profesinėje veikloje: pilietiškumo, bendražmogiškų vertybių diegimą, inovatyvius metodinius darbus, aktyvią, kūrybišką veiklą mokyklos bendruomenėje, iniciatyvumą dalyvaujant pedagoginėje, visuomeninėje, kultūrinėje veikloje už mokyklos ribų.
Meilės Lukšienės premijos laureate šiemet išrinkta Kauno Maironio universitetinės gimnazijos matematikos mokytoja Marta Baranauskaitė.
Nuo 2010 metų įsteigta Meilės Lukšienės premija skiriama už sėkmingą pedagoginės veiklos startą, demokratiškumo, humaniškumo, kūrybiškumo idėjų įgyvendinimą ir sklaidą. Premijos laureatas įsipareigoja tęsti ir plėtoti Meilės Lukšienės idėjas.
Lituanistinio švietimo mokytojo premija bus įteikta Jungtinės Karalystės lituanistinės etnokultūros ir dramos mokyklos „Bitė“ steigėjai ir direktorei, šios šalies lietuvių bendruomenės Švietimo tarybos pirmininkei Virginijai Stukaitei.
Ši premija konkurso būdu skiriama mokytojams ar dėstytojams, dirbantiems lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje, už nuopelnus lituanistinio švietimo veikloje, mokinių, studentų pasiekimus.
Lituanistinio švietimo mokytojo ar dėstytojo premija įsteigta Vyriausybės 2016 metais.
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