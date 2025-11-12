 Mirė šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas

2025-11-12 12:41 kauno.diena.lt inf.

Kėdainių rajono savivaldybė pranešė apie netektį.

„Jausdami neapsakomą skausmą pranešame, kad Amžinybėn iškeliavo Lietuvos šaulių sąjungos Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės Kėdainių Povilo Lukšio 205 šaulių kuopos vadas Arvydas Ašmontas (1968-01-26) — mylimas ir gerbiamas žmogus, palikęs šviesų prisiminimą mūsų širdyse“, – trečiadienį ryte feisbuke pranešė savivaldybė.

Atsisveikinti su velioniu bus galima „Gedulo saloje“, Didžiojoje salėje, adresu Skongalio g. 1A, Kėdainiai.

„Atsisveikinimo laikas bus patikslintas“, – pranešama savivaldybės feisbuko paskyroje.

