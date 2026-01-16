Mirė ilgametis žurnalisto Vitaliaus partneris

Sausio 16 dieną feisbuke trumpu įrašu apie tai pasidalijo pats žurnalistas.
Po įrašu su nuotrauka pasipylė užuojautos dėl Albino mirties.
Vitalius ir Albinas kartu gyveno daugiau nei 50 metų, o 2024 m. balandžio 12 d. Vilniuje jie surengė simbolinę humanistinę santuokos ceremoniją, kurioje oficialiai įprasmino savo ilgametę meilę ir bendrą gyvenimą.
Kaip jau skelbta, humanistinę santuokos ceremoniją pirmą kartą istorijoje paliudijo rekordinis kiekis žmonių – daugiau nei 20 tūkst.
Sulaukę tokio didžiulio visuomenės palaikymo vyrai išdrįso savo meilės istorija pasidalinti su visais – MO muziejuje įvyko trumpametražio filmo „Vitalius ir Albinas. 52 metus trunkanti meilės istorija“ peržiūra.
„Daugiau nei pusę amžiaus mudu su Albinu gyvenome bunkeryje, laukdami, kada reikės „atsišaudyti“. Mūsų meilė visuomenei buvo nepriimtina ir neleistina. Pripažinsiu, buvo daug baimių ne tik viešai prabilti apie mūsų tarpusavio ryšį, bet ir išdrįsti susituokti. Ir tik gavę tokį didelį visuomenės palaikymą supratome, kad mums nebėra ko bijoti. Keičiamės ir mes, ir Lietuva. Gaila tik vieno, kad mums jau per vėlu“, – kalbėjo Vitalius.