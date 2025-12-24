Mirė ilgametis Lietuvos diplomatas, ambasadorius Zenonas Kumetaitis

„Netekome įstabaus Lietuvos diplomato, ilgus metus dirbusio Lietuvai. Z. Kumetaitis buvo nepamainomas kartografijos ir sienų žinovas, dalyvavo įvairiose derybose nustatant Lietuvos valstybės sienas. Reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai“, – sakė ministras K. Budrys.
Z. Kumetaitis žinomas dėl savo vaidmens atkuriant ir nustatant Lietuvos valstybės sienas po nepriklausomybės atkūrimo.
Ministerijoje diplomatas nuo 2003 metų ėjo vadovaujančias pareigas Teisės ir tarptautinių sutarčių, Konsuliniame, Rytų Europos ir Vidurinės Azijos ir Rytų kaimynystės politikos departamentuose bei konsulate Kaliningrade.
1999 ir 2012 metais apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Karininko kryžiumi.
Naujausi komentarai