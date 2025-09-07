Ministrė: radiolokacinė stotis Kaliningrade bus skirta ne šnipinėjimui, tiesioginės grėsmes nekelia

„Tai jau keletą metų statomas objektas – radiolokacinė stotis, kurios elementai statomi keliose eksklavo vietose. Ji skirta ne šnipinėjimui, o aptikti orlaivius ir raketas oro erdvėje kelių tūkstančių kilometrų nuotoliu, – BNS sakė D. Šakalienė. – Nors mums tiesioginės grėsmės ar rizikų nekelia, bet strategiškai tai svarbu.“
„Statybos nebaigtos, bet jas baigus, žinoma, išaugs Rusijos potencialas stebėti objektus dideliu atstumu“, – pridūrė ji.
Minėtas kompleksas Kaliningrade statyti pradėtas 2023-aisiais.
Kaip skelbia tyrimų platforma „Tochnyi“, kurią cituoja vokiečių leidinys „Bild“, iki 2025 metų vidurio vieta išsiplėtė nuo pradinių kelio darbų iki beveik užbaigtos struktūros, kurioje yra kasimo vietos, skirtos šimtams antenų stiebų.
Platformos analitikų vertinimu, čia iškils karinės klasės antenų masyvas, skirtas radijo žvalgybai ar ryšiams.
„Tokia įranga leistų Rusijai stebėti NATO elektroninius ryšius Rytų Europoje ir Baltijos regione. Labai žemo dažnio arba žemo dažnio galimybės palengvintų ryšį su povandeniniais laivais, veikiančiais Baltijos jūroje arba Šiaurės Atlante“, – rašoma apžvalgoje.
Be kita ko, „Tochnyi“ skelbia, kad tokia įranga taip pat padėtų rinkti „pasyvią žvalgybinę informaciją“.
