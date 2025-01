Ministrė pasitraukė, artimi draugai liko?

Sėkmės keliu

„Kauno diena“ praėjusių metų spalį paskelbė publikaciją „Ministrės kaimynystėje – ministeriškas versliukas“, kurioje pateikė informaciją apie klausimų keliančius sutapimus.

Būtent tuometės Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovės M. Navickienės artimoje kaimynystėje bendroves įregistravę specialistai sėkmingai dalyvavo ministerijos skelbiamuose brangiuose viešųjų pirkimų konkursuose. Atrodo, pramintu taku bandoma eiti ir toliau.

Aukštos klasės programuotojas Giedrius Gercmanas, SADM dar valdant M. Navickienei, nuo 2023 m. birželio iki 2024 m. kovo yra laimėjęs net tris viešųjų pirkimų konkursus, kurių bendra vertė – 195 270 eurų, o sutartis su juo pasirašė tuometė kanclerė Ana Selčinskienė. Sutartis turėtų kontroliuoti ir prižiūrėti ir SADM Informacinių technologijų skyriaus vadovas Donatas Kalvaitis.

„Kauno dienos“ šaltinių duomenimis, dabar G. Gercmanas nusitaikė į dar vieną brangų pirkimą. Tačiau šio viešojo pirkimo rezultatai kol kas neaiškūs. Komisija gavo pretenziją, kurios pagrindas – abejonės pirkimo skaidrumu, nes, kaip spėjama, konkursas pritaikytas vienam asmeniui.

Be faktinių duomenų

Vienas iš šiuo metu vykdomų SADM pirkimų – Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos programuotojo paslaugų pirkimas.

SADM Viešųjų pirkimų tarnyba „Kauno dienai“ patvirtino gavusi šiame pirkime dalyvavusio potencialaus tiekėjo pretenziją. Redakcijai pasiteiravus, ar pretenzija susijusi su G. Gercmanu, tarnyba nenorėjo detalizuoti – nei patvirtino, nei paneigė.

Įvertinus ankstesnių pirkimų informaciją, akivaizdu, kad pirkimas yra pritaikytas konkrečiam, tikėtina, vieninteliam perkančiosios organizacijos parinktam asmeniui.

Tarnyba taip pat nenorėjo patikslinti ir nepateikė faktinių duomenų, dėl kokių priežasčių teko taikyti sutarties sudarymo atidėjimo terminą ir pradėti patikros procedūras.

„Viešųjų pirkimų tarnybos patikros procedūra atliekama tarnybos iniciatyva, siekiant įsitikinti, kad pirkimo procedūros vykdomos teisėtai, skaidriai ir atitinka teisės aktų reikalavimus. Aptariamu atveju ministerija gavo tiekėjo pretenziją, tačiau ji buvo pateikta pavėluotai, nesilaikant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų terminų. Dėl šios priežasties pretenzija nebuvo nagrinėjama. Aptariamame pirkime pasiūlymus pateikė du tiekėjai. Šiuo metu pirkimo procedūros nepasibaigusios. Sutartis bus sudaroma pasibaigus atidėjimo terminui ir gavus Viešųjų pirkimų tarnybos patikros išvadą. Perkančioji organizacija laikosi visų teisės aktų reikalavimų, siekdama užtikrinti skaidrias ir teisėtas pirkimo procedūras“, – rašoma redakcijai atsiųstame paaiškinime.

Pavadinimas klaidina?

SADM Viešųjų pirkimų tarnybai pateiktoje pretenzijoje pabrėžiama, kad pirkimo sąlygos pažeidžia viešųjų pirkimų teisės aktus ir tiekėjų teisėtus interesus.

„Pirkimo pavadinimas yra klaidinantis, leidžiantis suprasti, kad yra perkamos nedidelės apimties vieno programuotojo paslaugos, nors realybėje yra perkama 10 500 valandų paslaugų, t. y. visos programavimo komandos paslaugos. Dėl šio klaidinančio pavadinimo negalėjome anksčiau susipažinti su pirkimo sąlygomis, todėl objektyviai šią pretenziją galime pateikti nedelsiant šiandien, t. y. dieną po susipažinimo su pirkimo sąlygomis“, – atkreipiamas dėmesys pretenzijoje.

Pretenzijos autoriai tvirtina, kad pirkimo sąlygos diskriminuoja tiekėjus.

„Įvertinus ankstesnių pirkimų informaciją, akivaizdu, kad pirkimas yra pritaikytas konkrečiam, tikėtina, vieninteliam perkančiosios organizacijos parinktam asmeniui, turinčiam atitinkamą kvalifikaciją, o tai, savo ruožtu, pažeidžia viešųjų pirkimų skaidrumo principą“, – teigiama pretenzijoje.

Redakcijos šaltinių duomenimis, pretenzijos autoriai įsitikinę, kad viešojo pirkimo konkurso sąlygos galimai yra pritaikytos būtent G. Gercmanui.

Atsisakė komentuoti

Jokių faktinių duomenų apie dalyvavimą SADM skelbiamuose konkursuose ir laimėtus viešuosius pirkimus G. Gercmanas redakcijai nenorėjo pateikti ir atsainiai patarė informacijos ieškoti Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Redakcijos šaltinių duomenimis, G. Gercmanas yra buvęs M. Navickienės kaimynystėje sėkmingai ir pelningai besidarbavusios ir brangius SADM konkursus laiminčios Elenos Vengrienės bendradarbis.

Redakcijos paklaustas apie savo sąsajas su E. Vengriene,

G. Gercmanas to nei patvirtino, nei paneigė ir pabrėžė, kad apie kitus asmenis viešai nekomentuoja.

Dalykiniai ryšiai

E. Vengrienė redakcijai patvirtino, kad G. Gercmanas – buvęs jos bendradarbis.

Šios specialistės pavardė viešumoje pasirodė, kai paaiškėjo klausimų keliančios aplinkybės: artima tuometės SADM vadovės M. Navickienės ir E. Vengrienės kaimynystė ir su E. Vengriene susijusių bendrovių uždarbiai, laimint SADM rengiamus viešuosius pirkimus.

SADM vadovavusi M. Navickienė gyvena ne tik Antakalnyje, bet ir Vilniaus senamiestyje, S. Skapo gatvėje esančiame name.

To namo viename iš butų buvo registruota bendrovė „Litlab“, kurios savininkas ir vadovas – buvusios ministrės vyras Mindaugas Navickas, apie kurį visuomenė išsamiau sužinojo prasidėjus triukšmui dėl „Foxpay“ veiklos.

S. Skapo gatvėje anksčiau registruotoje bendrovėje „Litlab“ buvo įdarbintas ir dėl finansinių nusikaltimų kalėjęs Vilhelmas Germanas, kuris kartu su eksministrės M. Navickienės sutuoktiniu yra įtariamasis baudžiamojoje byloje dėl galimai nusikalstamų finansinių operacijų.

S. Skapo gatvės namo bute, kur buvo registruota kriminalistų dabar narstoma bendrovė „Litlab“, yra tik vienu skaičiumi besiskiriantis kitas butas. Tame bute įregistruotos dvi M. Navickienės vadovavimo SADM metu įkurtos bendrovės – „Projektai Jums“ ir „Miletask“.

Atsitiktinumas ar ne, bet šios abi bendrovės yra gavusios didelės vertės finansinių užsakymų iš SADM. Bendrovėse – vos po vieną darbuotoją, tačiau užsakymų vertės – šimtatūkstantinės. Abi bendrovės susijusios su E. Vengriene – vienai jų ši specialistė vadovauja, kitoje yra akcininkė.

Situacija: paaiškėjus apie dabar jau buvusios ministrės kaimynės E. Vengrienės gaunamus užsakymus, į viešumą iškilo vadinamasis SPIS projektas ir abejotinomis aplinkybėmis jam skiriami pinigai. „Vilnius Tech“ nuotr.

Pateikė paaiškinimus

„Kauno dienos“ duomenimis, iš viso „Projektai Jums“ su SADM sudarė šešias sutartis, susijusias su informacinėmis technologijomis. Už suteiktas paslaugas ministerija sumokėjo daugiau kaip 220 tūkst. eurų.

Užsakymų iš SADM sulaukė ir bendrovė „Miletask“.

2023 m. birželį veiklą pradėjusi „Miletask“ įregistruota tuo pačiu adresu kaip ir „Projektai Jums“. „Miletask“ jau 2023 m. spalio

11 d. pasirašė kelias daugiau kaip 100 tūkst. eurų vertės sutartis su SADM dėl programinės įrangos konfigūravimo ir nuomos.

E. Vengrienė „Kauno dienai“ teigė nesanti „Miletask“ vadovė.

„Esu viena iš UAB „Miletask“ akcininkų. UAB „Miletask“ tiekia „Atlassian“ licencijas ir atlieka programinės įrangos JIRA ir „Confluence“ konfigūravimo darbus. Buvo pasirašyta sutarčių už 111 tūkst. eurų be PVM. Tačiau tokio tipo sutartims skiriamos sumos dažnai būna nepanaudojamos, nes užsakoma pagal poreikį. Atkreipiu dėmesį, kad per 2023 m. UAB „Miletask“ buvo apmokėta apie

28 tūkst. eurų be PVM, iš kurių 17 tūkst. eurų, be PVM, yra skirti „Atlassian“ licencijoms, o 11 tūkst. eurų, be PVM, – diegimo ir konfigūravimo darbams“, – informavo E. Vengrienė.

Svarbus projektas

Paaiškėjus M. Navickienės kaimynės E. Vengrienės gaunamiems užsakymams, į viešumą iškilo vadinamasis SPIS (Socialinės paramos šeimai informacinė sistema) projektas ir abejotinomis aplinkybėmis jam skiriami pinigai.

Ši sistema ministerijoje buvo pradėta kurti dar 2006 m. SPIS paskirtis – registruoti ir kaupti informaciją apie savivaldybėse teikiamą socialinę paramą, analizuoti šią informaciją pagal savivaldybes, paramos rūšis. Šioje sistemoje gyventojai elektroniniu būdu gali pateikti prašymus dėl įvairių išmokų ir pašalpų. Kasdien SPIS apsilanko apie 600 tūkst. vartotojų.

Buvo konstatuota, kad sistema dažnai genda, o problemos sprendžiamos lėtai. Beveik prieš dešimtmetį sistemą nuspręsta modernizuoti.

Energingiausiai šių darbų ėmėsi buvusi ministrės M. Navickienės komanda – buvo deklaruotas tikslas kuo greičiau sistemą atnaujinti, padaryti ją efektyvią.

SPIS sistemos atnaujinimo darbams prižiūrėti SADM pasamdė vilnietės E. Vengrienės vadovaujamą mažąją bendriją „Projektai Jums“, kuri buvo atsakinga už sistemos įdiegimą.

Pajuto susirūpinimą

Paprašyta patikslinti bendradarbiavimo su SADM apimtį ir aplinkybes, E. Vengrienė „Kauno dienai“ atsiuntė paaiškinimą.

Ji tvirtino nepažįstanti M. Navickienės ir su ja bendravusi tik kartą oficialioje aplinkoje, kurioje, be ministrės, dar buvo apie 20 žmonių.

E. Vengrienė aiškino, kad jos bendrovės paslaugas SADM pirko siekdama sustiprinti informacinių technologijų komandos kompetencijas.

Kas reguliuoja pirkimus?

SADM IT skyriui prieš kelerius metus vadovauti pradėjo Donatas Kalvaitis, kuris irgi yra artimai susijęs su E. Vengriene, teikusia ir teikiančia paslaugas SADM per kelias savo įmones. Būtent ji buvo tiesiogiai atsakinga už sutarties tarp SADM ir bendrovės „ProIT“ įgyvendinimą, kuriant taip ir nepradėjusią veikti SPIS sistemą.

Nors per tą laiką tiekėjas „ProIT“ gavo arti 1 mln. eurų pajamų, beveik 100 tūkst. SADM atseikėjo ir E. Vengrienei už sutarties priežiūrą ir įgyvendinimą. SPIS taip ir nebuvo paleista ne tik pasibaigus sutartyje nurodytiems terminams, bet ir praėjus metams.

Tačiau tai nesutrukdė

SADM ir jos IT skyriui išmokėti daugiau nei 80 tūkst. eurų ir laimėti jai daug kitų SADM IT pirkimų, kurios IT skyriaus vadovas D. Kalvaitis ir pats turi bendrovę „DK projektai“, aktyviai dalyvaujančią formuojant kelių vinječių apmokestinimo politiką.

Kilus skandalui dėl SPIS sistemos, pradėta kalbėti, kad D. Kalvaičio vadovaujamas skyrius gali būti atsakingas už melagingų duomenų teikimą Viešųjų pirkimų tarnybai.

Įžvelgė vagystę

Anksčiau SPIS modernizuoti buvo numatyta 1 mln. eurų, tačiau ją kuriant ir bandant tobulinti suma išaugo iki 3 mln. eurų.

Į tai atkreipęs dėmesį Seimo narys Algirdas Sysas įžvelgė galimos vagystės požymių.

Kalbėdamas apie SPIS parengimą efektyviai funkcionuoti, jis pabrėžė matantis galimą pasipinigavimą.

„2022 m. pradėjo ir pažadėjo iki 2023 m. gegužės 31 d. pabaigti. Deja, kai atėjo gegužės

31 d., nieko nebuvo padaryta, nors buvo išmokėta 1 mln. eurų. Pratęsti projektą, mokėti pinigus už neatliktus darbus – didelė vagystė. Aš matau, kad nieko nepadaryta, o pinigai paimti, maža to – ne tik už projektą, dar už priežiūrą, nes pasamdomas žmogus, kuris prižiūri, kaip atliekamas projektas, ir už tai gauna dar 96 tūkst. eurų“, – sakė A. Sysas.

Painiava ir neaiškumai dėl stringančios ir daug finansinių išlaidų reikalaujančios SPIS dar nesibaigia.

Apskųstas konkursas, kuris sukėlė įtarimų dėl galimai neskaidrių, galbūt konkrečiam asmeniui pritaikytų sąlygų, būtent ir yra susijęs su SPIS. Viešojo pirkimo tikslas – pirkti programuotojo paslaugas.