Ministrė: Lietuva iki kovo 19 d. užsieniečiams taiko tranzito koridorių

Vėliau tokia galimybė bus taikoma tik keliaujantiems traukiniu.

Kartu ministrė patikino, kad Lietuvos ir Lenkijos valstybių sienos apsaugos vadovai glaudžiai bendradarbiauja, siekiant užtikrinti greitesnį krovininių vilkikų judėjimą.

„Ieškoma sprendimų, lenkai siūlo įvairius variantus. Tiek mūsų, tiek Lenkijos pasienio generolai bendradarbiauja. Taip pat bendradarbiaujame sprendžiant klausimus dėl krovininio transporto susidarančių eilių, nes patikra ilgėja. Daug valstybių užsidaro savo sienas, stiprina kontrolę ir tai susiję ir su anketavimu, ir temperatūros matavimu. Tai reikalauja laiko, tikimės maksimaliai įdėti pastangų reguliuojant eiles“, – pirmadienį po Vyriausybės posėdžio surengtoje spaudos konferencijoje sakė R. Tamašunienė.

Jos teigimu, Lietuva taiko tranzito koridoriaus galimybę užsieniečiams, grįžtantiems į savo gyvenamąją valstybę per Lietuvą.

„Lietuva taiko tokį pažangų dalyką, kaip tranzito koridorių, kuris galios iki kovo 19 d. 00.00 valandų. Leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos teritoriją be būtinojo sustojimo. Iki karantino pabaigos užsieniečių keleivinis tranzitas per Lietuvos teritoriją gali būti vykdomas tik geležinkeliu be sustojimo“, – teigė R. Tamašunienė.

