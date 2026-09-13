Mindaugas Sinkevičius lankysis Ukrainoje

Apie tai sekmadienio rytą pranešė Vyriausybės kanceliarija.
M. Sinkevičius ketvirtadienį ir pats pranešė apie planuojamą vizitą į Ukrainą. Jis sakė kad ten planuoja susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, ministru pirmininku Serhijumi Koreckiu, kitais pareigūnais.
„Vyksiu kitą savaitę. Susitiksiu su premjeru ir kitais politiniais pareigūnais. Dėl situacijos Ukrainoje visą laiką yra įtampų žinoti labai iš anksto, ar visi susitikimai įvyks. Kodėl tas klausimas egzistuoja? Nes šalis yra atakuojama balistinėmis raketomis, saugumo nėra ir ten daug kas gali paaiškėti tą pačią dieną, tą pačią valandą, ir visa ta programa gali koreguotis“, – ketvirtadienį žurnalistams Seime teigė premjeras.
Kaip skelbė ELTA, pirmojo užsienio vizito M. Sinkevičius rugpjūtį vyko į Latviją, kur susitiko su šios šalies Vyriausybės ir parlamento vadovais bei prezidentu Edgaru Rinkevičiumi.
Taip pat M. Sinkevičius lankėsi Estijoje, kur susitiko su šios šalies ministru pirmininku Kristenu Michalu.
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