Migracijos departamentas atlieka tyrimą, ar dukrą pagrobęs vyras turi Rusijos pilietybę

„Migracijos departamentas pradėjo procedūras, kad išsiaiškintų aplinkybes, išsiaiškinus, ar turi, ar neturi (Rusijos) pilietybės, kokiu pagrindu turi, tada jau bus imamasi kitų procesų“, – trečiadienį prieš Vyriausybės posėdį žurnalistams sakė vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

„Kaip žinote, pas mus reglamentuojama, jeigu įgyji kitos šalies pilietybę, turi atsisakyti Lietuvos arba jos netenki“, – priminė ji.

Metų neturinčią dukterį į Rusiją neteisėtai nuplukdęs 37 metų Algirdas Švanys, Rusijos pareigūnų teigimu, turi ir šios valstybės pilietybę. Dėl to užtruko mergaitės grąžinimas į Lietuvą.

Be to, paaiškėjo, kad vyras be vaiko motinos žinios buvo padaręs dukters asmens tapatybės dokumentą.

A. Bilotaitė Lietuvos teisės aktų spraga pavadino tai, kad vienas iš tėvų be kito žinios gali gauti nepilnamečio vaiko asmens dokumentą.

„Vienas statusas veikia, kai tėvai yra sutuoktiniai ir po skyrybų įsijungia vieni procesai, ir kita situacija, kai nesusituokę tėvai nebeveda bendro gyvenimo, pasuka skirtingais keliais ir tada kitaip reglamentuojami teisiniai santykiai“, – sakė ji.

„Šį klausimą nagrinėjame, visos institucijos žiūri tam tikrus reglamentavimo trūkumus ir pateiks sprendimus ateičiai, kad tokios situacijos būtų atidžiai vertinamos ir tokie dalykai nepasikartotų“, – tvirtino ministrė.

Mergaitė į Rusiją išgabenta rugpjūčio 27 dieną. Tądien į policiją kreipėsi jos motina, kuri pranešė, kad 37 metų A. Švanys paėmė jų mažametę dukrą ir sutartu laiku negrąžino.

Atliekant paiešką nustatyta, jog vyras su dukra valtimi perplaukė Šilutės rajone tekančią Skirvytės upę ir taip kirto Lietuvos ir Rusijos valstybinę sieną.

Vaikas antradienį grąžintas motinai, kai ji nuvyko į Kaliningradą. Abi jos tą pačią dieną parvyko į Lietuvą.