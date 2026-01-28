Meteorologas: gali stipriai šalti, bet iki suvereno paskelbto baubo toli šviečia

Kaip feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ skelbė meteorologas Gytis Valaika, nuo ketvirtadienio vėl stipriau atšals.
„Savaitgalį temperatūra nukris žemiau 20 laipsnių šalčio, vietomis gali šalti net iki 25–26 laipsnių šalčio. Vis tik, iki vieno suvereno paskleisto baubo (apie 70–100 laipsnių šalčio) toli šviečia. Primenu, jog 30 laipsnių šalčio (t. y. speigo) Lietuvoje nebuvo jau beveik 14 metų. Paskutinį kartą žemiau 30 laipsnių šalčio oro temperatūra (1,5-2,0 m aukštyje) Lietuvoje buvo nukritusi tik 2012 m. vasario pradžioje“, – antradienio vakarą rašė meteorologas.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba skelbia, kad antradienio dieną krito krituliai (sniegas, šlapdriba). Vietomis lijundra, formavosi plikledis. Aukščiausia oro temperatūra 1–6, kai kur šiauriniuose rajonuose 7–8 laipsniai šalčio. Pietų Lietuvoje sušilo iki 0–1 laipsnio šilumos. Naktį vyravo sniegas. Kai kur tvyrojo rūkas. Žemiausia oro temperatūra 4–10, pietrytiniame šalies pakraštyje 0–3 laipsniai šalčio.
Trečiadienio dieną numatomi krituliai, daugiausia sniegas. Kai kur lijundra, plikledis. Vėjas šiaurinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 1–6, šiauriniuose rajonuose vietomis 7–9 laipsniai šalčio, antroje dienos pusėje temperatūra kris.
Ketvirtadienio naktį vietomis pasnigs, vyraus nedidelis sniegas, dieną žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 11–16, pietiniuose rajonuose kai kur 8–10, dieną 9–14, kai kur 6–8 laipsniai šalčio.
Penktadienis be žymesnio sniego. Vėjas šiaurės rytų, rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 17–22, kai kur 13–16, dieną 12–17 laipsnių šalčio.
Šeštadienį nesnigs. Vėjas rytų, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 20–25 , pajūryje 17–19, dieną 13–18 laipsnių šalčio.
Sekmadienį (vasario pirmąją) be sniego. Vėjas rytų, pietryčių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 21–26, pajūryje 18–20, dieną 14–19 laipsnių šalčio.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, naujos savaitės pradžioje laikysis panašūs orai“, – teigė sinoptikai.
Hidrologinė situacija
Sausio 28 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 19 cm per parą. Šešupėje ties Kudirkos Naumiesčiu – kilimas iki 25 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Sausio 26–28 dienomis į šalį atkeliavus atlydžiui, ledas kai kur tirps vietoje, jo paviršiuje atsiras vandens.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 28–35 cm.
Eismo sąlygos
„Kelių priežiūra“ skelbia, kad šalies keliuose situacija išlieka sudėtinga – antradienį vakare bei naktį snigo visoje Lietuvoje, o gausiausi krituliai fiksuoti ties sostine ir pietryčių, šiaurinėje šalies dalyse.
Sniego danga labai įvairi: šiaurinėje ir rytinėje pusėje vietomis siekia 20–30 centimetrų, kitur – apie 10 centimetrų, o temperatūrų kontrastas tarp šalies pusių lemia ir mišrių kritulių tikimybę.
Krituliai nesitrauks visą dieną, todėl eismo sąlygos daug kur išliks sudėtingos.
„Kelių priežiūros mechanizmų darbas išlieka maksimalus – vakar keliuose dirbo daugiau kaip 400 mechanizmų, o per dvi paras darbo metu nuvažiuota jau virš 150 tūkstančių kilometrų. Sulaukta pranešimų dėl sunkiai pravažiuojamų, slidžių, užpustytų kelių, strigusių keliuose sunkiasvorių transporto priemonių. Dirbame ilgesnes darbo valandas ir skiriame padidintą dėmesį tiek intensyviausio eismo keliams, tiek žvyrkeliams, nes būtent šiuose ruožuose sudėtingiausia eismo dalyviams. Situaciją sunkina nesustojantys mišrūs krituliai, todėl stabilizuoti sąlygas galėsime tik tuomet, kai orai bent trumpam aprims. Esant tokioms sąlygoms vairuotojams rekomenduojama vairuoti lėtai, vengti staigių manevrų ir išlaikyti didelį atstumą, nes stabdymo kelias šiandien bus ženkliai ilgesnis“, – trečiadienio rytą skelbė specialistai.
