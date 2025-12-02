Mėgstantiems nelegaliai žiūrėti filmus – nemaloni žinia: baudos skrieja viena po kitos

Apie tai, kokios baudos skiriamos už nelegalų filmų siuntimąsi ir platinimą, pasakojo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius.
– Kiek per visą laiką nubausta nelegaliai parsisiuntusių ir platinusių vieną populiariausių lietuviškų filmų – „Pietinia Kronikas“?
– Pagauta apie 80 žmonių, o administracinių nusižengimų protokolų išrašyta 30. Mes kreipiamės į tuos žmones, klausiame, kodėl taip atsitiko, ir gauname paaiškinimus. Tad šis procesas užtrunka. Pati bauda siekia maždaug 144 eurus.
– Visiems skiriamos vienodos baudos, ar baudžiama kitaip, jei, pavyzdžiui, filmas nebuvo platinamas?
– Ši bauda skiriama už platinimą ir žiūrėjimą, tad nėra didelio skirtumo. Vienintelis būdas negauti baudos – įrodyti, kad IP adresas, iš kurio buvo parsisiųsta, nepriklauso tam žmogui. Tada reikia įrodyti, ar prisijungė kaimynai, ar kas nors kitas.
– Ar, jūsų nuomone, tokia bauda yra pakankama, kad užkirstų kelią piratavimui?
– Manau, svarbiausia ne baudos dydis, o jos neišvengiamumas. Tačiau yra daugybė situacijų. Vienas žmogus pasakojo, kad grįžo iš užsienio ir norėjo parodyti filmą šeimai, bet niekur legaliai jo nerado, todėl parsisiuntė iš interneto. Kadangi pripažino tai padaręs, bauda vis tiek buvo išrašyta.
– Ar stebite tik lietuviškus kūrinius, ar ir užsienio filmus?
– Bausmė skiriama ir už užsienietiškų filmų parsisiuntimą, nes Lietuvoje taip pat yra jų teisių turėtojai. Be to, skyrius, kovojantis su piratavimu, dirba ir nustatytomis papildomomis valandomis, stebi net savaitgaliais.
– Ar piratavimas – tai vagystė?
– Taip, tai yra vagystė. Ši problema metai iš metų išlieka, nes žmonės mano, kad jei kažkas yra internete, vadinasi, tai legalu. Nors piratavimo mastai mažėja, jis vis dar paplitęs. Žmonės nesupranta, kad filmo kūrėjai investuoja savo lėšas ir nori bent dalį susigrąžinti.
– Kodėl lietuviai vis dar siunčiasi filmus nelegaliai? Gal žiūrėti legaliai per brangu?
– Nenoriu reklamuoti konkrečių platformų, bet jų kaina dažniausiai siekia apie 8 eurus per mėnesį. Galimybių tikrai yra. Manau, pagrindinė priežastis – įpročiai. Lietuvoje žmonės vis dar įpratę, kad medijų turinys yra nemokamas. Tačiau šiuolaikinė tendencija – prenumeratos modelis. Tad geriau nerizikuoti, nes galite būti pagauti ir teks mokėti baudą.
Naujausi komentarai