Lytinis vaikų švietimas: didžiausias stabdys – tėvai?

Vaikų teisių apsaugos kontrolierės teigimu, daugėjant pedofilijos bylų ir nuo seksualinio smurto nukenčiančių vaikų, reikėtų tinkamo lytinio švietimo pamokų. Problema yra tėvai, kurie per konservatyviai žiūri į lytinį ugdymą. Lytinio švietimo pamokų yra, bet jos priklauso ir nuo mokyklos, ir mokytojo kuklumo. Be to, klausimas ilgus metus buvo labai politizuojamas. Apie tai plačiau – LNK žurnalistų pokalbis su Vilniaus vicemere Donata Meiželyte.