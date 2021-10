Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pagalba migrantų krizei stabilizuoti jau siekia virš 500 tūkst. eurų

Per daugiau nei tris mėnesius humanitarinei pagalbai stovyklose Lietuvos Raudonojo Kryžiaus organizacija su rėmėjų bei visuomenės pagalba jau skyrė daugiau nei 500 tūkst. eurų. Didžiąją dalį šios sumos skyrė Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio Federacija (IFRC) – 280,63 tūkst. eurų. Verslo įmonių parama taip pat buvo itin reikšminga – pažeidžiamų migrantų humanitariniams poreikiams jos paaukojo 45 tūkst. eurų, o pagalbos prekėmis bei daiktais (maisto produktais, higienos priemonėmis ir t.t.) suteikė net už 182 tūkst. eurų.

„Aktyviai įsijungė ir visuomenė, sureagavusi į pagalbos prašymus ir paaukojusi stovyklose gyvenantiems žmonėms šiltų drabužių ir avalynės bei kitos paramos“, – sakė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė Kristina Meidė.

Pasak jos, tik sujungus jėgas su kitomis NVO, kurias Lietuvos Raudonasis Kryžius sutelkė reagavimui į krizę, bei sulaukus verslo ir visuomenės paramos, šios organizacijos galėjo daugiau nei tris mėnesius teikti pagalbą visose stovyklose, kur buvo apgyvendinami migrantai – o tokių taškų priskaičiuojama daugiau negu 30 – ir atliepti tuos bazinius atvykusiųjų poreikius, kurių tuo metu negalėjo atliepti valstybė.

Pavyzdžiui, į tas stovyklas, kuriose pradžioje nebuvo tiekiamas reguliarus maitinimas, buvo vežami maisto paketai, kitose stovyklose, kur maitinimas buvo numatytas, bet trūko personalo, savanoriai padėjo dalinti maistą. Be to, į visas užsieniečių apgyvendinimo vietas organizacijos vežė higienos priemones, drabužius ir avalynę to stokojantiems, pristatydavo receptinius vaistus, specialų maistą vaikams ir kt.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vadovė teigimu, dabar prasidės kitas etapas, kuriam ruošiasi Raudonasis Kryžius – kai žmonės bus perkelti į geriau žiemos sezonui pritaikytas vietas, skirtingų apgyvendinimo vietų liks mažiau, tačiau kiekvienoje iš jų gyvens didesnis skaičius žmonių, ir tai suteiks valstybinėms institucijoms bei NVO, padedančioms šioje srityje, naujų iššūkių.

Šiuo metu migrantų stovyklose dirba daugiau nei 340 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus savanorių. Į stovyklas periodiškai vyksta savanorių ir specialistų komandos, kurių tikslas – tiek išsiaiškinti poreikius ar problemas, tiek suteikti pagalbą.

Savanoriai stovyklose dalina higienos priemones, avalynę ir drabužius bei kitą reikiamą paramą, organizuoja užimtumą vaikams. Tuo tarpu specialistai, kartu su vertėjų pagalba, teikia informaciją, teisines konsultacijas, užtikrina galimybę susisiekti su artimaisiais.

Statistikos departamento duomenimis, į Lietuvą šiais metais atvyko daugiau nei 4100 neteisėtai Lietuvos-Baltarusijos sieną kirtusių migrantų. Ketvirtadalis jų yra nepilnamečiai (26 proc.), beveik trečdalis (29 proc.) – moterų.