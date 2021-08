Lietuvos ir Lenkijos premjerai ragina ES plėsti sankcijas Baltarusijai

„Smerkiame A. Lukašenkos režimą dėl neteisėtos migracijos pavertimo ginklu, nukreiptu į ES ir atskiras jos valstybes nares, siekiant daryti politinį spaudimą. Tai dar kartą parodo Baltarusijos režimo ciniškumą ir reikalauja skubaus atsako bei bendrų ES veiksmų sprendžiant šį saugumo iššūkį“, – sakoma bendrame premjerų pareiškime.

Penktadienį paskelbtame pareiškime, kurį išplatino Vyriausybės spaudos tarnyba, konstatuojama, kad Baltarusija pradėjo hibridinį karą prieš ES, o Lietuva ir Lenkija yra pagrindiniai autoritarinio Baltarusijos vadovo Aliaksandro Lukašenkos taikiniai.

Smerkiame A. Lukašenkos režimą dėl neteisėtos migracijos pavertimo ginklu.

Anot Vyriausybės pranešimo, „Lietuva ir Lenkija tvirtai laikosi pozicijos, kad būtų teikiamas greitas ir ryžtingas atsakas Baltarusijos režimui bei visiems, dalyvaujantiems organizuojant ir palengvinant neteisėtą nelegalių migrantų gabenimą, – įskaitant ir ES ribojančių priemonių Baltarusijos režimui išplėtimą“.

Pareiškime sakoma, kad Lietuva kartu su Lenkija ir kitomis ES valstybėmis narėmis bei atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis „daro viską, kad ES rytinės sienos integralumas nebūtų pažeistas“.

„Padėtis prie rytinės ES sienos nerodo jokių pagerėjimo ženklų, o asmenų, nelegaliai atvykstančių per sieną su Baltarusija, skaičius toliau didėja ir siekia kelis šimtus per dieną. Esant tokiai precedento neturinčiai situacijai mūsų regione, Lietuva ir Lenkija ragina ES ir jos valstybes nares tęsti ir stiprinti skubią diplomatinę, finansinę ir techninę paramą Lietuvai kovojant su Lukašenkos režimo nusikalstamų veiksmų pasekmėmis“, – sakoma jame.

ES institucijos raginamos „pasinaudoti visomis turimomis priemonėmis, kad kuo greičiau būtų nutrauktas naujas neteisėtos migracijos kelias“.

Šiemet į Lietuvą per sieną su Baltarusija pateko per 4 tūkst. migrantų, daugelis jų yra iš Irako. Lietuvai pradėjus taikyti apgręžimo priemones, neteisėtų migrantų iš Irako srautai plūstelėjo ir per Lenkijos sieną.

Lietuvos pareigūnai išaugusius migracijos srautus vadina Baltarusijos režimo hibridine agresija. Dėl to šalyje paskelbta ekstremali padėtis. Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus.