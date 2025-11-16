Lietuvoje vyks simbolinė akcija žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti

Akciją „Neužgesk“ organizuoja bendrovė „Via Lietuva“, anot jos, pagrindinis šios atmintinos dienos tikslas – „solidarumo išreiškimas ir dvasinis palaikymas, skirtas šeimoms, kurios išgyvena netektis dėl keliuose prarastų savo šeimos narių, draugų ar pažįstamų“.
Be to, siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į kiekvieno asmeninę atsakomybę už savo elgesį kelyje, Kelių eismo taisyklių laikymąsi.
„Kasmet keliuose netenkame žmonių, kurių gyvybes galėjo išsaugoti atsakingesnis elgesys“, – pranešime cituojamas „Via Lietuva“ generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
„Šią atmintiną dieną, kuri minima visame pasaulyje, organizuojama akcija „Neužgesk“ norime ne tik pagerbti žuvusiuosius eismo įvykiuose, mintimis pabūti su jų artimaisiais, bet ir priminti kiekvienam automobilių, dviračių, paspirtukų vairuotojui, pėsčiajam ar keleiviui – saugus kelias prasideda nuo mūsų pačių pasirinkimų“, – sako jis.
Bendrovė teigia nuosekliai siekianti stiprinti eismo saugumą visoje šalyje, nuolat gerinanti kelių būklę, diegianti inžinerines eismo saugos priemones, modernias technologijas, gerinančias eismo saugą keliuose.
„Via Lietuva“ pateiktai eismo įvykių statistikos duomenimis, iki lapkričio 10 dienos Lietuvoje užfiksuoti 2577 eismo įvykiai, kurių metu žuvo 107 žmonės. Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį įvyko 2432 eismo įvykiai, žuvo 106 eismo dalyviai.
2005 metų lapkričio 26 dieną Jungtinių Tautų Organizacija priėmė rezoliuciją, kuria paragino šalių vyriausybes kiekvienais metais trečiąjį lapkričio sekmadienį skirti žuvusiesiems eismo įvykiuose atminti.
Naujausi komentarai