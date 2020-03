Lietuvoje naujų koronaviruso atvejų nėra, antradienį ištirti šeši mėginiai

Laukiama rezultatų dėl devynių mėginių (jie pradėti tirti).

Iš viso Lietuvoje atlikti 281 tyrimai dėl koronaviruso, vienintelis atvejis buvo patvirtintas vasario 28 dieną šiaulietei, grįžusiai iš Italijos.

Šiuo metu Lietuvoje stebimi daugiau kaip 5,5 tūkst. žmonių, kurie grįžo iš viruso labiausiai paveiktų teritorijų užsienyje.

Koronavirusu pasaulyje užsikrėtė per 116 tūkst. žmonių, per 4 tūkst. mirė. Daugiausiai žmonių užsikrėtė Kinijoje, per 80 tūkst. gyventojų, antroje vietoje pagal užsikrėtusių skaičių yra Italija su daugiau kaip 9 tūkst. koronaviruso atvejų.