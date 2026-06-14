Lietuvoje minima Gedulo ir vilties diena

Ta proga Seimo Kovo 11-osios Akto salėje rengiamas minėjimas, kurio metu bus įteikti apdovanojimai politinių kalinių ir tremtinių organizacijoms – Politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, Politinių kalinių ir tremtinių bendrijai, Laptevų jūros tremtinių brolijai „Lapteviečiai“ ir politinių kalinių bendrijai „Kolyma“.
Po minėjimo, likus minutei iki vidurdienio, žmonės aukų atminimą bus kviečiami pagerbti tylos minute. Vidurdienį Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje bus pakeltos valstybės vėliavos, o po šios ceremonijos iki Aukų gatvės rengiama Pagarbos eisena.
Prie paminklų politiniams kaliniams ir tremtiniams bus padedamos gėlės bei vyks pilietinė istorinės atminties akcija „Atminties neištremsi“ – bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai bei pavardės ir jų likimai.
Vilniuje minint Gedulo ir vilties dieną taip pat vyks masinis važiavimas dviračiais „Minu už Lietuvą“.
Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienų minėjimai vyks ir kituose šalies miestuose.
Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje vyks koncertas „Išgyventi ir atminti“, jame dalyvaus kariljonierė Roberta Daugėlaitė, Kauno muzikos ansamblis „Ainiai“, aktorius Vytautas Gasiliūnas, solistai Neringa Nekrašiūtė ir Vygantas Bemovas.
Klaipėdoje po tylos minutės prie paminklo vieningai Lietuvai „Arka“ vyks tremtinių ir politinių kalinių vardų bei likimų skaitymo akcija, vėliau klaipėdiečiai kviečiami rinktis Tremtinių skvere, kur vyks Klaipėdos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos organizuojamas oficialus Gedulo ir vilties dienos minėjimas. Po jo Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios.
Šiauliuose taip pat bus organizuojama akcija „Atminties neištremsi“, bus aukojamos mišios Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje, vyks minėjimas prie geležinkelio rampos bei Gedulo ir vilties dienai skirtas koncertas.
Savo ruožtu Panevėžyje Gedulo ir vilties dienos renginys prasidės Švč. Trejybės bažnyčioje, vėliau Nepriklausomybės aikštėje bus skaitomi tremtinių ir politinių kalinių vardai, rodomas dokumentinis filmas.
1941-ųjų birželio 14-ąją pradėti masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkst. šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkst. žmonių, dar apie 156 tūkst. lietuvių buvo įkalinta.
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