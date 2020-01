Lietuviams rekomenduojama susilaikyti nuo nebūtinų kelionių į Kiniją

Kinija dėl viruso jau visiškai uždarė du miestus – 11 mln. gyventojų turintį Uhaną bei gretimą Huangangą su 7,5 mln. gyventojų. Pasak S. Čaplinsko, tai pirmas toks atvejis žmonijos istorijoje, rodantis, kad virusas vertinamas labai rimtai.

„Nebuvo tokio precedento žmonijos istorijoje, kai daugiau nei 10 mln. gyventojų turintis miestas būtų uždarytas į karantiną. Tuo pasakoma, kaip operatyviai kinai ir pasaulis išmoko pamokas iš SARS, MERS, EBOLA epidemijų“, – BNS teigė S. Čaplinskas.

Nebuvo tokio precedento žmonijos istorijoje, kai daugiau nei 10 mln. gyventojų turintis miestas būtų uždarytas į karantiną.

„Rizika Europai yra vidutinė. Tai reiškia, kad kiekvienam reikėtų imtis savo atsargumo priemonių. Šiandien nėra jokių rekomendacijų nevykti į Kiniją. Bet sveikas protas sakytų, kad jei nėra jokio rimto reikalo, važiuoti dabar kai yra toks masinis jų judėjimas, o jei dar papulsi į karantiną – reikėtų labai gerai pagalvoti, labai reikėtų pasverti rizikas“, – teigė ULAC vadovas.

Oficialiai registruota 17 mirusių nuo naujojo viruso, kurio epicentru tapo vidurio Kinijoje esantis Uhanas. S. Čaplinskas įsitikinęs, kad mirčių bus registruota kur kas daugiau, nes žmogaus imunitetui atsparus virusas, manoma, plinta oro lašeliniu būdu.

S. Čaplinskas pabrėžia, kad panikos kelti dėl užkrato nereikėtų, tačiau laiku jo nesustabdžius, gali kilti daug bėdų.

„Tai būtų tarsi džino išleidimas iš butelio arba Pandoros skrynios atidarymas. Visą tai suvokdami, atostogų metu, kai kinai daug keliauja, imamasi tokių priemonių“ , – sakė jis.

Anot ULAC direktoriaus, Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) kol kas vengia skelbti grėsmę, nes tikimasi, kad Kinijos taikomų priemonių užteks, be to, yra neaiškumų dėl viruso užkrečiamumo, inkubacinio laikotarpio. Nustatyta, kad pirminis viruso šaltinis buvo Uhano turgus, o virusui išplitus už turgaus ribų, aiškėja, kad virusas gali būti perduodamas žmogaus žmogui.

Pasak S. Čaplinsko, užsikrėtus daugiau žmonių paaiškėjo, jog mirtingumas yra mažesnis, nei manyta, ir maždaug prilygsta mirtngumui nuo sunkaus gripo. Viruso pavojingumą, mediko nuomone, lemia ir tai, kad klinikiniai požymiai yra labai panašūs į gripo, be to, yra ligos eiga yra lengvesnė, nei SARS, todėl dalis gyventojų gali ignoruoti rekomendacijas ir eiti į masinio susibūrimo vietas, taip leisdami virusui plisti toliau.

„Priemonės yra labai paprastos. Rekomenduojama žmogui, pajutusiam į peršalimą panašius simptomus, ar tai būtų galbūt koronavirusas, ar gal gripas, kad žmogus stengtųsi likti namuose, dėvėtų medicininę kaukę, be reikalo neitų į žmonių susibūrimo vietas. Be to, pačiam sveikam žmogui reikėtų vengti eiti ten, kur gali būti daug sergančių žmonių. Kalbant apie koronavirusą, pavojingi yra kontaktai tiek su naminiais, tiek su laukiniais gyvūnais“, – vardijo S. Čaplinskas.

Medikai saugantis koronaviruso taip pat rekomenduoja valgyti tik termiškai apdorotą mėsą ir kiaušinius, kaip ir kitais atvejais, dažnai plauti rankas su muilu ir vandeniu, laikytis vadinamosios kosėjimo ir čiaudėjimo higienos.