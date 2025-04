Lietuva netrukus taps gastronomine pasaulio žvaigžde: šventė gurmanams ir galimybė augti

Kas laimės ir kuo mums svarbi restoranų kultūra, plačiau pakomentavo „Bocuse d'Or Lietuva“ prezidentas Darius Katinas.

– Laukia du elitiniai gastronomijos renginiai. Ar galėtumėte juos trumpai pristatyti?

– Labai džiaugiuosi, kad jau paskelbta tikrai unikali naujiena – pirmą kartą Lietuvos istorijoje vyks nacionalinė „Bocuse d’Or“ atranka. Joje varžysis keli Lietuvos šefai – trys komandos. Nugalėtojų komanda ruošis kelionei į Europos atrankinį turą, kuris veda į tolimesnius etapus.

– „Bocuse d'Or“ – kas tai?

– Tai prestižinė gastronomijos organizacija, veikianti nuo 1987 metų. Ji rengia aukščiausio lygio kulinarinius konkursus. Tai – prestižiškiausia pasaulyje gastronominė organizacija, įkurta vieno garsiausių pasaulio šefų. Jos tikslas – skatinti bendruomeniškumą, kūrybiškumą, tarpusavio mokymąsi ir sąžiningą konkurenciją.

– Vėl vyks ir „Michelin“ apdovanojimai. Ar kažkam bus atimta žvaigždė?

– Manau, kad ne. Kol kas niekas ypatingai nenusikalto, tad neturėtų būti netekčių. Labai tikiuosi, kad atsiras naujų žvaigždžių, naujų restoranų „Michelin“ rekomendacijose. Ypač laukiu žaliosios žvaigždės. Šių metų situacija unikali tuo, kad abu šie prestižiniai gastronomijos vardai – „Bocuse d’Or“ ir „Michelin“ – bus po vienu stogu, vienam vakarui sujungti į vieną didelį renginį Lietuvoje. Tikslas paprastas – vienyti gastronomijos bendruomenę, pasidžiaugti savo pasiekimais ir keliauti tolyn, kartais nevisai tiesiu ir nelabai lengvu, bet nuostabiu gyvenimo keliu.

– Kodėl tai turėtų rūpėti visiems, juk kalbame apie nišą, apie aukštąją virtuvę, kuria retas lietuvis mėgaujasi?

– Mano nuomone, yra dvi žmonių kategorijos: vieni mato maistą kaip kurą, kiti – kaip gyvenimo džiaugsmą. Gastronomija skirta žmonėms, kurie myli save, gyvenimą, meną, kultūrą. Tiems, kurie mėgsta keliauti, tyrinėti. Svarbu pasakyti vieną dalyką – maistas stipriai veikia mūsų psichiką ir emocinę sveikatą. Estetiškas, skanus maistas įkvepia, veda į priekį. Todėl Vilnius toks gražus.

– Kuo išsiskiria lietuviai?

– Turime unikalią aplinką: daug vandens, miškų, pievų. Visa tai – neišsemiamas įkvėpimo šaltinis. Todėl dar prieš šiuos renginius organizuojame „Baltic Gastro Summit“ – gegužės 6–7 dienomis į Vilnių atvyksta 16 žinomiausių pasaulio gastronomijos pranešėjų. Tai didžiausias tokio pobūdžio renginys Baltijos šalyse. Kalbėsime apie tvarumą, apie tai, kaip dviejų „Michelin“ žvaigždučių lygio virtuvę galima sukurti net iš produktų, rastų artimiausioje parduotuvėje.

– O ką galite pasiūlyti lankytojams, jei statistiškai vis dar nedaugelis lietuvių gali sau leisti valgyti ne namuose?

– „Bocuse d’Or“ organizacija ir siekia auginti gastronominę kultūrą. Jei viskas būtų tobula, tokio poreikio nebūtų. Bet turime didžiulį potencialą – tiek tarp šefų, tiek tarp žmonių. Noriu palinkėti žmonėms neapsiriboti jau įprastais savo skoniais. Tiesiog išdrįsti, paragauti naujų skonių ir prisiliesti dar prie neragautų ingredientų.

– Bet jie bijo kainų.

– Galima pradėti nuo namų virtuvės – nusipirkti turguje ar parduotuvėje dar nebandytą ingredientą, pasidomėti, ką iš jo galima pagaminti. Nebūtinai pavyks iš pirmo karto, bet eksperimentuodami atrasime naujus skonius, naujas patirtis.

– Šefų šefas – daug gerų kandidatų. Kas laukia laimėtojo?

– Šiuo metu šefai intensyviai ruošiasi – gegužės 28 dieną vyks renginys, kuriam jie treniruojasi kiekvieną dieną. Esu dalyvavęs keliose treniruotėse – šefai tikrai uoliai ruošiasi ir stengiais. O nugalėtojo laukia labai rimtas iššūkis – pusmečio pasiruošimas ir labai sunkus darbas iki kitų metų kovo mėnesio, kai vyks Europos atranka. Be to, laimėtojas gaus ir piniginį prizą, kurį įsteigė Vilniaus miestas. Detalių negaliu atskleisti, bet už tą sumą šeima galėtų be rūpesčių savaitę atostogauti.