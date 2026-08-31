Lietuva mini Laisvės dieną – prieš 33 metus išvesta okupacinė kariuomenė

Šia proga Lietuvos kariuomenės orkestras, Garbės sargybos kuopa ir kariai Vilniuje žygiuos nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu iki Lukiškių aikštės. Lukiškių aikštėje vyks vėliavų pakėlimo ceremonija ir orkestro koncertas.
Vilniaus geležinkelio stotyje bus atidaryta instaliacija „Besąlygiškos laisvės link“.
Instaliaciją sudaro keturi ekranai. Trijuose jų nuolat rodomos archyvinės nuotraukos ir tekstai apie Laisvės dieną, o ketvirtajame – žmonių sukurti Laisvės dienos plakatai.
Po jos atidarymo vyks diskusija. „Laisvės pokalbiai“ vyks su krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu, Geopolitikos ir saugumo studijų centro direktoriumi Linu Kojala, istorikais Alfredu Bumblausku ir Antanu Terlecku, Lietuvos valstybinės derybų su Rusija delegacijos nariu Vladimiru Jarmolenko, Vytauto Didžiojo karo muziejaus direktoriaus pavaduotoja Kristina Petrauske.
Lankytojai taip pat kviečiami visą dieną kurti savo plakatą ir jame parašyti, ką jiems reiškia laisvė. Sukurti plakatai bus rodomi instaliacijos ekrane. Taip jau trečius metus tęsiama socialinių tinklų akcija „Plakatais kovojome, plakatais švenčiame“.
Atkūrus Nepriklausomybę 1990 metų kovo 11 dieną, Lietuvos teritorijoje buvo dislokuotos maždaug penkios okupacinės kariuomenės divizijos ir apie 34,6 tūkst. karių, 1000 tankų, apie 180 lėktuvų, 1901 šarvuotis.
Netrukus po Nepriklausomybės paskelbimo prasidėjo derybų procesas, trukęs ne vienus metus ir atnešęs Lietuvai visišką laisvę nuo okupantų.
Paskutinis Rusijos armijos karinis ešelonas nesustodamas pravažiavo Kenos geležinkelio stotį 1993 metų rugpjūčio 31 dieną, 23.46 val.
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