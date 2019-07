Liepos 13-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.57 val., leidžiasi 21.51 val. Dienos ilgumas 16.54 val.

Mėnulis (priešpilnis) teka 18.44 val., leidžiasi 2.23 val.

Vardadieniai:

Anakletas, Arvilas, Arvilė, Eugenijus, Henrikas, Mildreda

Datos:

Durbės mūšio diena

1260 — įvyko žemaičių mūšis su kryžiuočiais prie Durbės ežero. Žemaičiai sumušė Vokiečių ordino kariuomenę.

1927 — gimė poetas Antanas Saulynas. Mirė 1992 m.

1927 — gimė menotyrininkas Lionginas Šepetys.

1931 — gimė prozininkas Algimantas Polis („Jūros dulkės“, „Rifo mazgas“).

1944 — Raudonoji armija užėmė Vilnių; prasidėjo antroji sovietinė okupacija.

1951 — gimė poetas Romas Daugirdas.

2011 — 2011 m. Lietuvos turizmo traukos vietove pripažintas Rokiškio dvaras.

2014 — eidamas 69-uosius metus mirė tapytojas, Klaipėdos universiteto profesorius Linas Julijonas Jankus.

Liepos 13-oji pasaulio istorijoje:

100 m. pr. Kr. Romoje gimė Romos valstybės veikėjas ir karvedys Cezaris (Gajus Julijus).

1837 — karalienė Victoria (Viktorija) tapo pirmąja britų monarche, įsikūrusia dabartiniuose Bekingemo rūmuose.

1863 — beveik 1 000 asmenų žuvo per tris dienas trukusias riaušes Niujorke (JAV), miesto gyventojams priešinantis karinei tarnybai šalies armijoje.

1878 — pasibaigė Rusijos ir Turkijos karas. Buvo pasirašyta Berlyno sutartis.

1930 — Urugvajuje prasidėjo pirmasis pasaulio futbolo čempionatas, kuriame dalyvavo 13 valstybių rinktinės.

1943 — įvyko didžiausias tankų mūšis karų istorijoje: iš beveik 6000 tankų, dalyvavusių Kursko mūšyje II pasauliniame kare, vokiečiai neteko 2900 tankų.

1951 — Los Andžele mirė austrų kilmės kompozitorius Arnold Schoenberg (Arnoldas Šionbergas).

1955 — Ruth Ellis (Ruf Elis) tapo pirmąja moterimi Didžiojoje Britanijoje, kuriai mirties bausmė įvykdyta už meilužio nužudymą.

1960 — John Kennedy (Džonas Kenedis), nurungęs senatorių Lyndon Johnson (Lindoną Džonsoną), tapo demokratų kandidatu būsimuose JAV prezidento rinkimuose.

1971 — Maroke mirties bausmė įvykdyta dešimčiai karininkų, apkaltinus juos mėginimu nuversti karalių Hassan (Hasaną).

1977 — vėlyvą vakarą sutrikus elektros energijos tiekimui, Niujorke prasidėjo masinis parduotuvių bei įstaigų plėšimas: policija sulaikė daugiau nei 3 000 įsilaužėlių.

1987 — du Irano karo laivai Persijos įlankoje atakavo Prancūzijos prekybinį laivą.

1990 — solidarizuodamiesi su Borisu Jelcinu, iš SSKP išstojo Maskvos ir Leningrado merai.

1992 — JAV prezidentas George Bush (Džordžas Bušas) paskelbė, jog nuo šiol JAV nebegamins plutonio ir prisodrinto urano branduolinei ginkluotei.

1992 — Izraelio premjeru tapo Yitzhak Rabin (Icchakas Rabinas).

1995 — Panamos teismo prisiekusieji išteisino buvusį šalies prezidentą Manuel Antonio Noriega (Manuelį Antonijų Noriegą) devynių kariškių, dalyvavusių 1989 metų sulikime prieš šalies vadovą, nužudymo byloje.

1997 — potvynių aukomis tapus mažiausiai 35 Lenkijos gyventojams, šalyje paskelbtas nacionalinis gedulas.

1999 — buvusio SSSR vadovo Nikita Chruščiov (Nikitos Chruščiovo), žadėjusio „palaidoti Ameriką“, sūnus 64-erių metų Sergejus gavo JAV pilietybę.

Liepos 13-oji šou pasaulyje:

1942 — gimė Holivudo aktorius Harrison Ford (Harrisonas Fordas).

1968 — grupė „Steppenwolf“ išleido dainą „Born To Be Wild“.

1985 — roko žvaigždžių „Live Aid“ koncertuose Londone ir Filadelfijoje surinkta 60 mln. dolerių, kurie buvo skirti nuo bado kenčiančioms Afrikos valstybėms.

1985 — George Michael (Džordžas Maiklas) ir Elton John (Džonas) „Live Aid“ koncerte sudainavo dainą „Don't Let the Sun Go Down on Me“.

2012 — Jungtinėse Valstijose savo namuose rastas negyvas Sylvester Stallone (Silvesterio Stalonės) sūnus Sage Stallone (Seidžas Stalonė). Jam buvo 36-eri.

2013 — Halle Berry (Heil Beri) ir Olivier Martinez (Olivjė Martinesas) susituokė jaunikio gimtojoje Prancūzijoje.