Kovo 22-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 6.20 val., leidžiasi 18.34 val. Dienos ilgumas 12.14 val.

Mėnulis (delčia) teka 3.37 val., leidžiasi 8.56 val.

Vardadieniai:

Benvenutas, Gedgaudas, Gedgaudė, Kotryna, Vydūnas

Datos:

Pasaulinė vandens diena

Tarptautinė taksi vairuotojo diena

Kovo 22-oji Lietuvos istorijoje:

1387 — Jogailos privilegija Vilniui suteikta Magdeburgo teisė. Tai leido miestiečiams turėti valdžios institucijas, patiems reguliuoti prekybos bei amatų klausimus, užtikrino asmens ir turto teises. Vilnius tapo ne tik valdovo, bet ir savivaldos miestas.

1786 — gimė lenkų istorikas, Vilniaus universiteto profesorius, knygotyros teoretikas, bibliografas Joachimas Lelevelis (Lelewel). Vilniaus universiteto profesorius, raginęs lietuvius studentus (tarp jų ir Simoną Daukantą) studijuoti savo kalbą ir istoriją, buvo istorinių tyrimų Vilniaus universitete iniciatorius. Mirė 1861 m. Paryžiuje.

1868 — Jonaičiuose (Šilutės raj.) gimė rašytojas, dramaturgas ir filosofas Vilhelmas Storosta-Vydūnas. Mirė 1953 m. Vokietijoje. 1991 m. perlaidotas Bitėnuose (Šilutės raj.).

1990 — Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymu suformuota Vyriausybė ir kartu atkurta Susisiekimo ministerija (patvirtintas ministerijų sąrašas, tarp kurių buvo ir Susisiekimo ministerija).

Kovo 22-oji pasaulio istorijoje:

1794 — JAV kongresas uždraudė laivais gabenti vergus į kitas valstybes.

1832 — mirė vokiečių poetas Johannas Wolfgangas von Goethe (Johanas Volfgangas fon Getė). Gimė 1749 m.

1888 — įkurta Anglijos futbolo lyga.

1917 — JAV tapo pirmąja pasaulio valstybe, pripažinusi laikinąją Rusijos vyriausybę.

1945 — Kaire (Egiptas) įkurta Arabų Lyga.

1998 — Kosovo provincijos albanai išsirinko savo vyriausybę.

2016 — per savižudžių surengtas atakas Briuselio Zaventemo oro uoste ir Maelbeeko metro stotyje žuvo 28 žmonės ir 260 sužeista. Atsakomybę už išpuolį prisiėmė ISIS.

2022 — Rusijos teismas paskelbė, kad Kremliaus kritikui Aleksejui Navalnui skirta devynerių metų laisvės atėmimo bausmė, kiek anksčiau pripažinus jį kaltu dėl lėšų grobstymo ir nepagarbos teismui.

2024 — per išpuolį koncertų salėje Pamaskvėje žuvo mažiausiai 143 žmonės, daugiau kaip 100 buvo sužeisti. Už išpuolį atsakomybę prisiėmė džihadistų grupuotė „Islamo valstybė“ (IS).

Kovo 22-oji šou pasaulyje:

1948 — gimė JAV kompozitorius Andrew Lloyd Webber (Endrius Loidas Veberis).

1963 — „The Beatles“ išleido savo pirmąjį albumą Didžiojoje Britanijoje „Please Please Me“.

1965 — Bob Dylan (Bobas Dylanas) išleido albumą „Bring It All Back Home“.

1969 — John Lennon (Džonas Lenonas) ir Yoko Ono (Joko Ono) pradėjo akciją už taiką „Bed-In for Peace“ viename iš Amsterdamo viešbučių.

1976 — gimė amerikiečių aktorė Reese Witherspoon (Ris Viterspun) („Amerikietis psichopatas“).

2001 — sulaukęs 90-ies metų amžiaus, mirė žymus animacinių filmų, tokių kaip „Flinstounai“ kūrėjas William Hanna (Viljamas Hana).

2012 — britė dainininkė Adel (Adele) nurungė Lady Gaga (Leidi Gagą) per Vokietijoje vykusią kasmetinę ECHO apdovanojimų ceremoniją ir buvo pripažinta geriausia tarptautine popmuzikos atlikėja.

2013 — iširo 12 metų gyvavusi roko grupė „My Chemical Romance“. Paskutinis jų albumas „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“ pasirodė 2010 m. Grupė vėl atsikūrė 2019-aisiais.