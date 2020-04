Koronavirusas Lietuvoje: svarbiausios trečiadienio naujienos

Atidaromos parduotuvės. Vyriausybė sušvelnino karantino draudimus verslui – nuo ketvirtadienio leidžiama veikti visoms parduotuvėms, įskaitant ir esančias didžiuosiuose prekybos centruose. Nuo kito pirmadienio duris galės atverti lauko kavinės, kirpyklos, muziejai, bibliotekos, zoologijos ir botanikos sodai, lauko šaudyklos. Prekybos ir paslaugų vietose bus ribojamas klientų srautas, kaukės lieka privalomos.

Plitimo lėtėjimas. Per dieną patvirtinti 20 naujų ligos atvejų – mažiausiai per savaitę, nors ištirta rekordiškai daug – per 6 tūkst. – mėginių. Nustatytas teigiamų atvejų procentas – rekordiškai mažas, naujų mirčių neužfiksuota, ligoninėje gydomas 121 žmogus. Pagal mirtingumo rodiklius 100 tūkst. gyventojų Europos Sąjungoje situacija blogesnė devyniolikoje šalių, geresnė – septyniose. Sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad mokslininkai pradėjo pasirengimą atlikti vadinamąjį Lietuvos populiacijos tyrimą, kai bus tiriami reprezentatyviai atrinkti keli tūkstančiai žmonių, siekiant įvertinti viruso paplitimą visuomenėje.

Du židiniai. Teisėsauga pradėjo tyrimą dėl taisyklių pažeidimo ir neteisėtos veiklos „Klaipėdos hospise“. Įstaigoje serga 33 pacientai ir 12 darbuotojų. Nustatyta, kad viena serganti darbuotoja suteikė paslaugas namuose septyniolikai asmenų. Nemenčinėje nustatyti dar keli atvejai, susiję su siuvimo įmone „Vilnika“, bet židinys laikomas lokalizuotu. Miestelis bus uždarytas iki penktadienio vakaro.

Verslo sunkumai. Lietuvos verslo konfederacija paskelbė tyrimo rezultatus, kad kas antra įmonė šiemet svarsto atsisakyti investicijų, ir paragino Vyriausybę sparčiau teikti paramą verslui. Vyriausybė išimties tvarka leido atvykti daugiau kaip 200 darbuotojų iš Latvijos, Estijos, Ukrainos ir Rusijos, daugiausia – kelių rekonstrukcijai.

Koronaviruso diplomatija. Penkiasdešimt Seimo narių ir per šimtą kultūros bei mokslo atstovų kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą, ragindami paremti Taivano įtraukimą į Pasaulio sveikatos organizacijos veiklą, nepaisant Kinijos prieštaravimų. Prezidentūra diplomatiškai atsakė, kad G. Nausėda remia praktinį bendradarbiavimą su Taivanu dėl koronaviruso valdymo, bet ne narystę PSO. G. Nausėda rengiasi ketvirtadienį situaciją telefonu aptarti su Baltarusijos prezidentu Aleksandru Lukašenka, kuris sulaukia daug kritikos dėl koronaviruso pandemijos ignoravimo.

Procesas teismuose. Vyriausybė pritarė, kad baudžiamąsias bylas teismai galėtų nagrinėti nuotoliniu būdu. Galutinį sprendimą turės priimti Seimas.

Psichologinė krizė. Psichologai perspėjo, kad savižudybių ir kitų su ekonomine krize susijusių mirčių skaičius gali viršyti mirtingumą nuo paties koronaviruso, jei nebus skiriama pakankamai dėmesio emocinei sveikatai. Žinomų psichologų grupė pranešė, kad rengia konkrečius pasiūlymus Vyriausybei, kaip didinti psichologinės pagalbos prieinamumą.

Užsienyje: JAV prezidentas Donaldas Trumpas pranešė, kad sustabdys imigraciją 60 dienų laikotarpiui, tačiau padarys išimtis sezoniniams darbams. Vokietija leido pradėti vakcinos nuo naujojo koronaviruso pirmuosius klinikinius tyrimus.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu. Prokuratūra paprašė teismo dviem savaitėms suimti žinomą advokatą Giedrių Danėlių dėl galimo neteisėto poveikio Specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnams.