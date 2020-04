Koronavirusas Lietuvoje: svarbiausios ketvirtadienio naujienos

Viruso plitimas. Lietuvoje nustatyta 42 naujų koronaviruso atvejų, bendras atvejų skaičius išaugo iki 955, per parą ištirta 2699 ėminių, pranešta apie 16-ąją užsikrėtusio žmogaus mirtį. Koronavirusą nustačius vaistinės darbuotojai, asociacija ragina testuoti visus vaistininkus. Be to, paaiškėjo, kad praėjusią savaitę dėl koronaviruso prevenciškai patikrinti Vyriausybės nariai, atsakymai – neigiami. Tarp Baltijos šalių, Lietuva pagal mirčių ir užsikrėtimų skaičių išlieka viduryje tarp Estijos, kur jų registruojama daugiausiai, ir Latvijos, kur jų – gerokai mažiau.

Karantino režimas. Toliau daugėja nubaustų už karantino pažeidimus: per parą policija surašė 187 protokolus. Dėl koronaviruso izoliacijoje šiuo metu yra apie 10 tūkst. gyventojų, daugiau nei tūkstantį jų sudaro medikai. Lietuva nuo ketvirtadienio dar labiau sugriežtino užsienio šalių vilkikų vairuotojų patikrą – šalis nebeįleidžia karščiuojančių ar turinčių kitų koronaviruso simptomų vairuotojų. Taip pat pranešta jog, nepaisant karantino metu vykstančio nuotolinio mokymo, dvyliktų klasių moksleiviams brandos egzaminai vyks, jie prasidės birželio 22 dieną.

Apsaugos priemonės. Paskelbta, kad įmonės „Interscalit“ ir „Audimas“ gamins medikams skirtus apsauginius drabužius – vienkartinius chalatus ir prijuostes. Taip pat žadama, kad įvedus reikalavimą visiems dėvėti apsaugines kaukes viešumoje, policijos pareigūnai 120 tūkst. jų išdalys gyventojams.

Karantino švelninimas. Premjeras Saulius Skvernelis pranešė, kad pirmasis karantino atlaisvinimo etapas, kai bus leista atkurti kai kurių verslų veiklą, numatomas kitą savaitę.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu: prezidentas Gitanas Nausėda paskelbė, jog Seimo rinkimai vyks spalio 11 dieną.