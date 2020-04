Koronavirusas Lietuvoje: svarbiausios ilgojo Velykų savaitgalio naujienos

Viruso plitimas. Lietuvoje koronaviruso atvejų skaičius išaugo iki 1062, mirusių iš viso nustatyta 24, o pasveikusiųjų – 101. Nuo epidemijos pradžios koronavirusas nustatytas 195 medikams, o daugiau nei 1,3 tūkst. izoliacijoje, tačiau skelbiama, kad dalis medikų yra pasveikę, o daliai medikų pasibaigęs saviizoliacijos laikas. Sekmadienį šalyje nustatyti vos devyni koronaviruso atvejai, tačiau ir mėginių buvo paimta beveik 800 – kur kas mažiau nei pastarosiomis kitomis dienomis. Tuo metu Latvijoje, naujausiais duomenimis, nustatyti 655 koronaviruso atvejai, užregistruotos penkios mirtys, Estijoje – 1332 koronaviruso atvejų ir 28 mirtys. Lietuva kol kas pirmiauja tarp Baltijos šalių pagal testavimo apimtis, iki šiol šalyje atlikta 41,5 tūkst. tyrimų, Latvijoje – beveik 28,8 tūkst., Estijoje – beveik 30,8 tūkst.

Situacija Nemenčinėje. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistams nerimą kelia koronaviruso plitimas Nemenčinėje. Per savaitgalį jis nustatytas trylikai siuvimo įmonės „Vilnika“ darbuotojų, taip pat vienam Vilniaus rajono globos ir slaugos namų „Senevita“ darbuotojui. Bijoma, kad koronavirusu neužsikrėstų ir čia gyvenantys pora šimtų globotinių bei dar daugiau nei šimtas darbuotojų, ketinama netrukus juos visus testuoti.

Karantino režimas. Pirmadienį baigia galioti ilgąjį Velykų savaitgalį veikęs draudimas įvažiuoti į šalies miestus bei miestelius. Policija šalyje buvo įrengusi bemaž 300 postų, per kuriuos, preliminariais duomenimis, nebuvo įleista per 10 tūkst. automobilių. Įvažiuoti į miestus ir miestelius buvo galima tik gyventojams arba dėl rimtos priežasties. Policijai budėjimų metu talkino tiek Karo policija, tiek šauliai. Be kita ko, sostinėje uždarytas vilniečių ir miesto svečių pamėgtas sakurų parkas – jis aptvertas tvora taip siekiant, kad žmonės jame nesibūriuotų, įprastai pražydus sakuroms prie jų nusifotografuoti ateina tūkstančiai žmonių.

Siuntos medikams. Velykų dieną į Lietuvą iš Kinijos atgabenta beveik 100 tonų apsaugos priemonių medikams. Vienas lėktuvas leidosi Vilniuje, kitas Kaune. Juose – apsauginiai akiniai, vienkartinė medicininė apranga ir kepuraitės, apsauginiai skafandrai ir respiratoriai. Šios priemonės ir toliau dalinamos su koronavirusu kovojantiems šalies medikams.

Pasekmės verslui. Dėl paskelbto karantino uždraudus dirbti viešojo maitinimo sektoriui, svaigiųjų gėrimų gamyba nesumažėjo, tačiau stipriųjų gėrimų ir alaus gamintojai prognozuoja pardavimų smukimą. Stipraus alkoholio gamintojus ir importuotojus vienijančio Legalaus verslo aljanso teigimu, vien stipriojo alkoholio sektorius prognozuoja 10 mln. eurų praradimus. Tuo metu ūkiško muilo gamintojai kalba apie kelis kartus išaugusią šio produkto paklausą bei pardavimus.

Svarbios naujienos, nesusijusios su koronavirusu. Radiacinės saugos centras sekmadienį pranešė stebintis susidariusią situaciją dėl Černobylio zonos miškuose siaučiančių gaisrų, centro teigimu, Lietuvoje radiacinis fonas nepakitęs ir artimiausiu metu Ukrainoje kilusio didžiulio gaisro dūmai neturėtų pasiekti Lietuvos.