Keturiose Ukmergės rajono seniūnijose dėl audros paskelbta ekstremali situacija

„Taip, ekstremalioji situacija paskelbta iki šio mėnesio pabaigos. Bus renkami visi prašymai nuostolius patyrusių tiek privačių asmenų, tiek ūkininkų ir sudaryta darbo grupė juos nagrinės ir vertins“, – BNS ketvirtadienį patvirtino Ukmergės rajono savivaldybės Informacinių technologijų ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja Daiva Zimblienė.

Ji pridūrė, kad ekstremali situacija paskelbta labiausiai nuo audros nukentėjusiose seniūnijose – Pabaisko, Veprių, Deltuvos ir Siesikų.

Kaip pranešime rašė Ukmergės rajono savivaldybė, jau užregistruoti 37 gyventojų prašymai dėl suniokotų pastatų, stogų ir kito nekilnojamojo turto. Ūkininkams, pirminiais skaičiavimais, smarkus lietus, škvalas ir kruša suniokojo daugiau nei 500 hektarų pasėlių.

Pasak savivaldybės, didžiausią žalą patyrė Veprių seniūnijoje, Barboriškio kaime, esantis Olisevičių gėlininkystės ūkis, didžiuliai ledo gabalai suniokojo šiltnamius.

Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos Meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyrius informavo, kad Ukmergėje rugpjūčio 7 dieną didžiausias vėjo greitis buvo 14,5 m/s, iškrito 33,4 milimetrai kritulių.

Nuo rugpjūčio 7-osios pietų iki rugpjūčio 8-osios nakties čia per 12 valandų iškrito 40,9 milimetrai kritulių, iš jų per vieną valandą (nuo 12 val. iki 13 val.) – net 18,6 milimetrai. Taip buvo pasiektas pavojingo meteorologinio reiškinio rodiklis – smarkus lietus, kai per 12 valandų ar trumpesnį laiką iškrenta 15-49 milimetrų kritulių.

Neramūs orai Lietuvoje tęsėsi nuo savaitgalio: ugniagesiai nuo kelių ir pastatų šalino šimtus išvirtusių medžių, kruša apgadino automobilius, o Žagarėje pirmadienį užvirtus medžiui žuvo moteris.

Dėl audrų padarinių ekstremalios situacijos taip pat paskelbtos Panevėžio ir Joniškio rajonuose.