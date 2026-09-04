Kazlų Rūdoje atšaukta ekstremali situacija

Pasak savivaldybės, sprendimas priimtas įvertinus, kad pagrindinės grėsmės gyventojų saugumui ir gyvybiškai svarbių paslaugų teikimui sumažėjo, o ekstremaliosios situacijos valdymui taikytų papildomų priemonių poreikis iš esmės išnyko.
Pabrėžiama, jog savivaldybėje tebėra pavienių elektros tiekimo sutrikimų, tačiau jų mastas nebesudaro pagrindo tęsti ekstremaliosios situacijos režimo.
Taip pat pažymėta, kad atšaukus savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremaliosios situacijos padarinių šalinimas ir likusių sutrikimų sprendimas, esant poreikiui, bus tęsiamas įprastomis teisės aktuose nustatytomis procedūromis.
Pasak vicemero Justino Kazlo, Krašto apsaugos ministerijos pagalba Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams buvo teikiama iki rugpjūčio 31 dienos.
Kaip rašė BNS, ekstremali situacija Kazlų Rūdoje po siautusios audros paskelbta rugpjūčio 24 dieną.
Savivaldybės teritorijoje tuomet vėjas išvartė daugybę medžių, buvo išvartyti elektros stulpai, nutraukyti elektros laidai.
Dėl šios priežasties savivaldybės teritorijoje nemažai žmonių neturėjo elektros, buvo sutrikęs vandens tiekimas, dalis kelių užversta medžiais ir nepravažiuojami, kai kuriose teritorijose nebuvo telefono ryšio.
ESO duomenimis, ketvirtadienio vakarą Kazlų Rūdos savivaldybėje buvo likę šeši elektros tiekimo sutrikimai, nuo kurių buvo atjungta 15 klientų.
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