Kasčiūnas: TS-LKD inicijuos politinį procesą dėl visuotinio privalomojo šaukimo įvedimo

„Mūsų siekis – Lietuva kaip dygliuotas lietuviškas ežys, kuris ir daug stipresnei rusiškai meškai būtų pernelyg nepatogus. Todėl aiškiai sakome: Lietuvai reikia visuotinio privalomojo šaukimo. TS-LKD artimiausiu metu inicijuos politinį procesą dėl jo įvedimo“, – kreipdamasis į partijos narius TS-LKD suvažiavime šeštadienį kalbėjo L. Kasčiūnas.
Pasak TS-LKD pirmininko, Rusijai ir toliau keliant grėsmę regione, patikimos šalies gynybos pagrindas turėtų būti grindžiamas visuotinės gynybos principu.
„Narystė NATO ir Europos Sąjungoje yra pagrindinės Lietuvos saugumo atramos. Tačiau patikima kolektyvinė gynyba remiasi ir kiekvienos valstybės gebėjimu pačiai prisiimti atsakomybę. Todėl Lietuvos gynybos pagrindas turi būti visuotinės gynybos principas: tinkamai parengtas rezervas, atsparios institucijos, pasirengusi visuomenė ir aiškūs veiksmai krizės ar karo atveju“, – akcentavo Seimo narys.
Kaip skelbė ELTA, pastaruoju metu ir vėl atsinaujino diskusijos dėl visuotinio šaukimo įvedimo.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas anksčiau teigė, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis tik jis pabrėžė, jog tam visų pirma būtina kokybiškai pasiruošti. Panašios pozicijos laikosi ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Savo ruožtu kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras tvirtino šiuo metu poreikio visuotiniam šaukimui nematantis.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius interviu Eltai teigė, kad ilgainiui Lietuvoje gali būti įvestas visuotinis šaukimas.
Asociacijos „Visuotinė gynyba“ užsakymu bendrovės „Norstat“ rugpjūtį atlikto reprezentatyvaus Lietuvos gyventojų tyrimo duomenimis, 76 proc. apklaustų gyventojų pritartų visuotinio šaukimo įtvirtinimui iki 2030 metų.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal ją, atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos.
Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
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