Kas gali pagerinti liūdnus Lietuvos demografinius rodiklius?

Urtė – viena iš aštuonių per parą Vilniaus gimdymo namuose gimusių kūdikių. Tėvai dar pratinasi prie naujų gyvenimo vaidmenų.

„Pandemijos laikais norisi kažko gero. Taip jau gavosi, kad pandemija sutapo su vaiko planavimu“, – sakė jos tėvai Kęstutis ir Justina.

Vilniaus gimdymo namuose, skirtingai nei byloja bendra Lietuvos statistika, šie metai gausūs naujagimių. Iki spalio šiemet jau gimė per 2000 naujų Lietuvos piliečių – daugiau nei pernai per tą patį laiką, bet mažiau nei prieš šešerius metus, kai kūdikių buvo per 3000.

Prieš tris savaites dukters Ūlos tėvu tapęs Adomas sako, kad rajone, kuriame gyvena, išskirtiniu nesijaučia. Čia daug su vežimėliais ir mamų, ir tėčių.

„Žiūrint į šį rajoną, atrodo, kad gimstamumas Lietuvoje labai didėja“, – teigė Adomas.

Deja, bet gimstamumas Vilniuje neparodo padėties visoje Lietuvoje. Po karantino suvaržymų laukta gimimų banga į Lietuvą neatsirito.

„Kiekviena moteris galvoja, kad nesusirgtų pati, nesusirgtų šeima ir neužkrėstų naujagimio“, – sakė Vilniaus gimdymo namų direktorė Kornelija Mačiulienė.

Koronaviruso baimę kurstė rekordus mušę susirgusiųjų skaičiai, kuriuos dar grėsmingai papildė ir mirčių atvejai.

Šį rugsėjį Lietuvoje fiksuota ketvirtadaliu daugiau mirčių nei pernai rugsėjį.

Koronavirusas nėra pagrindinė lietuvių mirties priežastis.

„Pernai metais COVID-19 sudarė 5,2 proc. visų mirčių, o šiemet jau sudaro 12,4 proc. visų mirčių“, – pastebėjo Higienos instituto atstovė Rūta Ustinavičienė.

Šiemet mirštamumas nuo COVID-19 didesnis, bet neabejojama, kad liūdnoje statistikoje širdies ir kraujagyslių ligos ir toliau pirmaus.

Antra mirštamumo priežastis – onkologinės ligos. Tokios tendencijos, kai gimsta mažiau nei miršta, šaliai reiškia populiacijos mažėjimą.

Demografijos ekspertai prognozuoja, kad ilgai nereikės laukti kol iš trijų milijonų Lietuvos gyventojų liks tik du milijonai.

„Artimiausiais dešimtmečiais mes pajusime tą mažėjimą ir gana ženkliai, nes yra labai mažas gimusių vaikų skaičius“, – tvirtino Lietuvos socialinių mokslų centro mokslininkas Daumantas Stumbrys.

Ekspertai sako, kad padėtį išgelbėtų teigiamos migracijos tendencijos, bet ir jos kol kas neguodžia.