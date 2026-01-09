Kapčiamiestis ant nervinio išsekimo ribos: žmonės nemiega ir bijo netekti namų

Menciškės kaime esanti Ginto sodyba patenka į planuojamo Kapčiamiesčio poligono ribas.
„Čia buvo kaip perkūnas iš giedro dangaus, taip buvo“, – sakė Kapčiamiesčio seniūnijos gyventojas Gintas Valenta.
Greta sodybos teka Ančios upė. Neseniai šeima pradėjo ir namo renovaciją, tačiau dabar kamuoja nežinia, ar galės čia toliau gyventi, ar teks namus palikti.
„Kaip transo būsenoje – nežinai, galvoji ryte, galvoji vakare, pabundi naktį, galvoji, eini gultis ir vėl galvoji. Atsibundi antrą valandą nakties ir iki ryto nemiegi“, – pasakojo G. Valenta.
Vietiniai poligonui priešinasi, todėl penktadienį su gyventojais jau antrą kartą planuoja susitikti valdžios ir kariuomenės atstovai.
„Suprantame šio klausimo jautrumą – tai tikrai skaudu žmonėms. Tačiau sieksime kompromiso, jų lūkesčių atliepimo, kad žemės paėmimo mastas būtų kuo mažesnis“, – teigė Krašto apsaugos ministerijos Logistikos departamento direktorius Aurius Daškevičius.
Į pirmąjį susitikimą su valdžia atvyko minios – žmonės netilpo net į patalpas. Ketvirtadienį miestelis beveik tuščias.
„Nė vieno nerasite, kuris pritartų. Poligonas – tai ne gynyba, tam yra pasienis“, – kalbėjo vyras.
„Daug kas nukentės – yra įsikūrusių čia, užsiima kaimo turizmu, susitvarkę. Tikrai nepritarčiau“, – sakė kitas vyras.
„Darbo bus, baltarusių balionai mažiau skraidys, ar ne? Pritariu, pritariu“, – kalbėjo dar vienas vyriškis.
Poligono teritorija apimtų apie 15 tūkst. hektarų. Čia yra beveik 2 tūkst. privačių gyventojų sklypų. Bendruomenė jau kreipėsi į valdžią su prašymu reaguoti, mat jaučia didelį nerimą.
„Žmonės stresuoja, žmonės ateina į parduotuvę, nemiega, nervinasi. Vyras atsistojęs pasakoja, kad praranda savo namus. Vyras verkia – tai yra nenormalu“, – kalbėjo moteris.
Valdžia tikina nuogąstavimus girdinti, tačiau pabrėžia, kad viešojoje erdvėje sklando daug mitų. Kariuomenė fiksuoja ir tikslingai platinamus melus – esą poligonas tėra afera, siekiant iškirsti ir parduoti miškus, o poligonų Lietuvoje neva ir taip pakanka.
„Yra įsijungę veikėjai, kurie įvairiais valstybei svarbiais klausimais kursto aistras ir manipuliuoja informacija. Manipuliacija taip pat yra viena iš propagandos technikų – tai reikėtų pažymėti“, – pabrėžė Kariuomenės strateginės komunikacijos departamento patarėja Auksė Ūsienė.
Ministerija tikina, kad didžioji dalis į poligono teritoriją patenkančių gyventojų, jei norės, galės likti. Išsikelti reikės tik labai mažai daliai.
„Mūsų tikslas – rasti dialogą, žmogiškai, akis į akį kalbėtis“, – sakė A. Daškevičius.
Įstatymai numato, kad žemę valstybei svarbiems objektams galima paimti ir savininkui nesutinkant, žinoma, išmokant kompensaciją. Tačiau tikimasi susitarti.
„Ieškosime kompromiso, kad to kraštutinumo neprireiktų“, – teigė A. Daškevičius.
Anksčiau planuota, kad sklypų išpirkimui prireiks apie 40 mln. eurų. Tačiau, padarius keletą kompromisų, ši suma, tikėtina, bus mažesnė. Kol kas preliminari vienos sodybos vertė – apie 100 tūkst. eurų.
„50 metų čia gyvenu, čia gimė seneliai, proseneliai. Tai ne tik pastatai – čia viskas kraujyje įaugę“, – sakė G. Valenta.
Poligone būtų vykdomos dviejų tipų pratybos – manevravimo ir šaudymo. Tai tiesiogiai lems, kam išsikraustyti bus tik rekomenduojama, o kam – būtina.
Prieš porą metų Kapčiamiesčio apylinkėse vyko Lietuvos ir Lenkijos pratybos. Vienas ūkininkas joms suteikė ne tik žemę, bet ir sodybą. Manevravimo pratybose svarbiausia – ne šaudymas.
„Kariai atidirbinės specialias pasirengimo treniruotes – ar tai būtų medikai, inžinieriai, dronų komandos ar pėstininkai“, – aiškino A. Daškevičius.
Kitokia situacija – sodybose prie planuojamų šaudyklų. Čia būtų šaudoma nuo automatų iki tankų. Artimiausi gyventojai privalės išsikelti – kitu atveju šaudyklų nebus.
„Neįmanoma, nes tai – saugumo klausimas. Patys gyventojai būtų nesaugūs, o kariuomenė tokių šaudymų tiesiog neleistų“, – pabrėžė A. Daškevičius.
Per susitikimą valdžia ketina suteikti daugiau informacijos apie tai, kam, galbūt, teks kraustytis, o kas galės likti.
Į poligoną planuojama investuoti 100 mln. eurų. Pratybos galėtų prasidėti jau nuo 2028 metų. Tačiau galutiniam sprendimui turės pritarti Seimas.
