KAM nepateikė žvalgybos kontrolieriui tyrimo dėl Paulavičiaus išvadų

Savo ruožtu ombudsmenas Nortautas Statkus pradėjo kontrolinį patikrinimą dėl karinės žvalgybos vidaus kontrolės organizavimo, kurio metu bus vertinama, kaip institucija atliepė anksčiau teiktas rekomendacijas, kaip užtikrinamos žvalgybos pareigūnų žmogaus teisės.
Kaip skelbta, birželio pabaigoje Žvalgybos kontrolierių įstaiga pradėjo neplaninį AOTD veiklos patikrinimą. Jo metu siekta įvertinti, ar gauti duomenys dėl buvusio karinės žvalgybos direktoriaus veiklos patenka į ombudsmeno kompetenciją ir ar yra pagrindo pradėti tyrimą dėl galimų pažeidimų.
Vis tik, liepos pabaigoje patikrinimas buvo pratęstas – tuomet buvo laukiama KAM generalinio inspektoriaus atliekamo aplinkybių tyrimo išvadų. Kaip Eltą informavo žvalgybos kontrolierius, ministerija buvo patikinusi, kad nustačius žmogaus teisių pažeidimų požymių, apie tai ombudsmenas bus informuojamas nedelsiant.
Rugpjūčio 1 d. KAM generalinis inspektorius pranešė – E. Paulavičius galimai netinkamai vykdė savo pareigas, jo veiksmuose galėjo būti psichologinio smurto ar mobingo požymių. Kaip nurodo Žvalgybos kontrolierių įstaiga, siekiant visapusiško ir objektyvaus vertinimo, tą pačią dieną kreiptasi į KAM su prašymu pateikti generalinio inspektoriaus atlikto tyrimo išvadų kopiją bei kitą aktualią informaciją.
Vis tik, rugpjūčio 25 d. KAM nepateikė minėto tyrimo išvadų ir nurodė – patikrinimo metu nustatytos aplinkybės buvo susijusios su darbuotojų teisių pažeidimais, o ne žvalgybinės informacijos rinkimu ar galimu žmogaus teisių pažeidimu.
„KAM nepateikė aplinkybių tyrimo išvados ir atsakė, kad „aplinkybių tyrimo metu nustatytos faktinės aplinkybės susijusios su galimais darbuotojų teisių pažeidimais vidaus administravimo srityje ir nėra susijusios su žvalgybinės informacijos rinkimu ir žvalgybos metodų taikymu bei kitos žvalgybos institucijų ir (ar) žvalgybos pareigūnų veiklos teisėtumu, piktnaudžiavimu jiems suteiktais įgaliojimais, biurokratizmu, galimu žmogaus teisių ir laisvių ar teisėtų interesų arba galimu asmens duomenų, tvarkomų nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, tvarkymo reikalavimų ar kitokiu galimu žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje pažeidimu“, – komentare raštu Eltai nurodė žvalgybos kontrolierius, cituodamas KAM atsakymą.
Be to, atkreipė dėmesį N. Statkus, KAM pažymėjo, kad „žvalgybos pareigūnų pranešimai apie galimus mobingo veiksmus, pateikti krašto apsaugos generaliniam inspektoriui, nepriskirtini prie pranešimų, kuriuos žvalgybos pareigūnai gali pateikti žvalgybos kontrolieriui“.
Sulaukus tokio KAM atsakymo, antradienį žvalgybos kontrolierius pradėjo kontrolinį patikrinimą dėl AOTD vidaus kontrolės organizavimo, „siekiant įvertinti kaip ši žvalgybos institucija įgyvendino 2024 metais atlikto patikrinimo rekomendacijas“.
„Patikrinimo metu taip pat bus gilinamasi į AOTD veiklos administravimo aspektus, apimančius ir žvalgybos pareigūnų žmogaus teisių užtikrinimą“, – nurodė žvalgybos kontrolierius, pridurdamas, kad patikrinimo rezultatai bus pateikti Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Žmogaus teisių komitetams.
ELTA primena, kad birželio pabaigoje paaiškėjo, jog tuometis AOTD direktorius E. Paulavičius buvo nušalintas nuo pareigų ir perkeltas į laikinąjį profesinės karo tarnybos personalo rezervą.
Krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad pastarasis sprendimas priimtas dėl gautų skundų apie darbuotojų teisių pažeidimus. Politikės teigimu, situacija departamente pablogėjo E. Paulavičiui sužinojus, kad jis nebus skiriamas antrai kadencijai.
Dėl susiklosčiusios situacijos ir gautų skundų KAM generalinis inspektorius pradėjo aplinkybių patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad E. Paulavičius galimai vykdė psichologinį smurtą ir mobingą prieš darbuotojus.
Daugiau nei mėnesį trukę pulkininko ir KAM ginčai baigėsi E. Paulavičiaus pasitraukimu iš tarnybos abipusiu sutarimu.
Rugpjūčio 18 d. AOTD pradėjo vadovauti pulkininkas Mindaugas Mažonas.
Naujausi komentarai