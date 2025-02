Kaimynystėje – šaudykla: ar gali būti blogiau?

Nuolat krūpčioja

Dijokiškės kaimo gyventojai buvo įpratę prie ramybės, kai vieną dieną pasigirdo šūviai. Žmonės nepuolė išsyk ieškoti triukšmo šaltinio. Aplinkui miškai, medžiotojų čia yra kaip ir visoje Lietuvoje, tad vienas kitas šūvis neišgąsdino. Tačiau situacija kito, šūviai intensyvėjo, kol galiausiai paaiškėjo, kad kaime pradėjo veikti šaudykla.

„Nieko apie tokius planus nežinojome, niekas mūsų neperspėjo, kad šūviai dabar bus nuolatiniai mūsų dienos garsai. Bendruomenės nariai net neturėjo galimybės išsakyti savo nuomonės prieš pradedant tokią veiklą. Buvo ramu ir vieną dieną nuaidėjo šūviai“, – pasakojo Sonata Dallison, gyvenanti maždaug 600 m atstumu nuo šaudyklos.

Pasak gyventojų, bendrovės „Trackon“ šaudykla veiklą pradėjo 2021-ųjų vasaros pabaigoje. Ji gal ir tęsėsi, tačiau nebuvo intensyvi. Be to, žiemą gyventojai daugiau laiko leidžia namuose, o ne lauke, tad šūvių skleidžiamo triukšmo nebuvo daug.

Kaimo bendruomenės nariai pasakojo, kad 2022 m. šaudymai suintensyvėjo, tad ėmė vieni kitų klausinėti, kas čia vyksta. 2023 m. jau pradėjo ieškoti pagalbos, apie patiriamus nepatogumus šnekėti su šaudyklos savininku.

„Čia apsigyvenome prieš 2023 m. Kalėdas. Sausį išgirdau garsus, vasarį – taip pat. Pabendravau su vienu iš kaimynų, kuris patvirtino, kad garsai sklinda iš komercinės šaudyklos. Iš pradžių nuo šūvių krūpčioji, galiausiai tie garsai ima erzinti“, – pasakojo Gojaus slėnio bendruomenės pirmininkė Agnė Savanevičienė.

Gamtos ir nuošalumo teikiamą ramybę, paukščių čiulbesį, medžių ošimą pakeitė šūvių salvės. Gyventojai guodėsi, kad nė už ką nebūtų rinkęsi gyvenimosios vietos šalia šaudyklos, nors tikėtina, kad nekilnojamojo turto kaina tokioje vietoje būtų žemesnė, o taip galimai atsitiko su jų turimu ar įgytu nekilnojamu turtu, – jis nuvertėjo.

„Priėjome ribą, kai darosi neįmanoma gyventi. Tie garsai veikia kaip nuolatinis dirgiklis. Ypač tuos, kurie dirba iš namų. Komercinės šaudyklos populiarumas didesnis, žinoma, savaitgaliais, kai kaimo bendruomenė ilsisi. Kiti gyventojai nenuolatiniai, čia pailsėti po intensyvios savaitės iš miesto atvažiuoja savaitgaliui, ir štai jums dovanėlė – šūvių salvės“, – pastebėjo Julius Savanevičius.

Kiti tvirtino, kad šūvių garsas girdisi ir už 1 km. „Tik geresnis oras, išeini į lauką ir girdi – pokšt pokšt. Visą laiką gyveni girdėdamas tuos pokšėjimus, tuos šūvius“, – teigė Erika Mockienė.

Skundžia: šaudyklos savininkas abejoja, kad nustatytas triukšmo lygis viršijo leistiną normą, todėl ir kreipėsi į teismą. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Kenkia sveikatai

„Triukšmas gali daryti tiesioginį ir netiesioginį žalingą poveikį žmogaus sveikatai, pavyzdžiui, pažeisti klausą, trikdyti miegą, sukelti psichikos sutrikimų, padidėjusį kraujospūdį. Žalingas triukšmo poveikis sveikatai gali sukelti priešlaikinį ligotumą ir, kraštutiniais atvejais, mirtį“, – skelbiama Sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje.

Pasaulio sveikatos organizacija vienu iš svarbiausių triukšmo šaltinių įvardija pramoninį komercinį triukšmą: „Stiprus impulsinis monotoniškai besikartojantis triukšmas kenkia ne tik klausai. Jis perdirgina centrinę nervų sistemą, keičia žmogaus charakterį ir elgesį, skatina žmogaus grubumą ir agresyvumą. Triukšmas kenksmingas sveikatai aplinkos faktorius, sukeliantis patologinių pokyčių įvairiose organizmo sistemose.“

Dijokiškės kaime šaudyklos keliamas triukšmas – nenuolatinis. Tačiau gyventojai sako, kad jis taip pat daro įtaką sveikatai.

Bendruomenė ėmėsi spręsti kilusią problemą. „Ėmėme rašyti skundus savivaldybei, seniūnijai ir kitoms institucijoms. Žinome, kad nepatenkintų yra daug. Šitaip gyventi neįmanoma, mes esame įkalinti. Juk nebuvo taip, kad ilgus metus mūsų kaime veikė šaudykla ir mes nusipirkome sklypus, pasistatėme namus. Viskas buvo atvirkščiai – mes čia gyvenome, o šaudykla atsirado vėliau“, – pastebėjo S. Dallison.

Apie 60 žmonių vienijanti Gojaus slėnio bendruomenė įsitikinusi, kad šaudyklai gyvenvietėje – ne vieta. Be to, pažeidžiamas ir Triukšmo valdymo įstatymas, kuriame sakoma, kad „joks asmuo neturi būti veikiamas tokio lygio triukšmo, dėl kurio kyla pavojus jo gyvybei ir sveikatai“, o šaudyklos keliamas triukšmas trukdo gyventi ir ilsėtis.

Ribos viršytos

Pernai gyventojai kreipėsi į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą (NVSC), kad būtų atlikti triukšmo, sklindančio nuo šaudyklos „Trackon“, matavimai. Gegužę nustatyta, kad vienoje gyvenamojoje aplinkoje, vykstant šaudymams, maksimalus garso slėgio lygis siekė 62 dBA, kitoje gyvenamojoje aplinkoje – 69 dBA.

Leistina norma yra 60 dBA. Šaudyklos savininkui buvo duotas nurodymas per mėnesį imtis priemonių ir užtikrinti, kad vykdomos veiklos metu maksimalus garso slėgio lygis gyvenamosiose aplinkose neviršytų normos.

Iš pradžių nuo šūvių krūpčioji, galiausiai tie garsai ima erzinti.

Liepą NVSC tikrino, ar nurodymas įvykdytas, tačiau nustatyta, kad garso lygis ir vėl viršijo leistinas normas – 70 dBA, kitoje gyvenamojoje aplinkoje siekė 65 dBA. Vėl surašytas nurodymas. NVSC dar kartą tikrino rusėjį ir spalį. Garso lygis ir vėl viršijo leistinas normas.

NVSC „Kauno dienai“ nurodė, kad lapkritį tris kartus buvo organizuoti triukšmo lygio matavimai, tačiau jie neįvyko, kadangi tomis dienomis šaudymai nevyko.

„Už nustatytus teisės aktų pažeidimus triukšmo šaltinio valdytojui taikyta administracinė atsakomybė, – informavo NVSC. – Tačiau šį sprendimą šaudyklos „Trackon“ vadovas apskundė teismui. Administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas teisme nebaigtas.“

Aplinkos apsaugos departamentas taip pat atliko įmonės patikrinimą ir nustatė šiuos pažeidimus: nevedama atliekų susidarymo apskaita, atliekos neženklinamos, laikomos ilgiau, nei leidžiama įstatymuose (t. y. daugiau nei pusę metų). Įmonė privalo tvarkyti šaudykloje susidarančias šaudmenų atliekas laikydamasi galiojančių taisyklių, nes šoviniai priskiriami pavojingoms atliekoms. Įmonė įpareigota nustatytus pažeidimus pašalinti iki vasario pabaigos.

Patikrinimas: Aplinkos apsaugos departamentas taip pat nustatė keletą pažeidimų šaudykloje. / Regimanto Zakšensko nuotr.

Abejoja tyrimais

Važiuodamas pagrindiniu Dijokiškės kaimo keliu nė neįtartum, kad štai čia, už tvoros, yra bendrovės „Trackon“ šaudykla. Priešingai, teritorijoje ganėsi danieliai, o pagrindiniu kaimo keliu ėjęs vyras nustebo išgirdęs apie problemą.

„Jeigu pašaudo savaitę per mėnesį – tai jau daug, ir toli gražu ne visą dieną, gal kokias dvi valandas. Anksčiau nuo pat ryto traktoriais pievas ardavo ir netrukdė. Ten toliau yra kita šaudykla, irgi girdime. Nieko tokio. Taigi čia ir medžiotojų būrelio vadas gyvena. O kokia čia bendruomenė? Aš 20 metų čia gyvenu ir nieko nežinau apie bendruomenę“, – nustebo kaimo senbuvis Eugenijus.

Kai „Kauno diena“ lankėsi šaudykloje, šaudymai nevyko. Šaudyklos savininkas Virmantas Užpalis žurnalistus pakvietė pasikalbėti į pylimais atitvertą šaudymo vietą.

„Veiklos pobūdis nebuvo slaptas. Su artimiausiais kaimynais kalbėjome. Jie neprieštaravo, – apie kaimynus kitapus kelio, už kokių 200–300 m, kalbėjo „Trackon“ vadovas. – Norint atidaryti šaudyklą, kiekviena instancija: policija, žemėtvarka – tikrina, kas jai priklauso. Išdavė licenciją, galite vykdyti veiklą – įrengti šaudyklą.“

Pasak V. Užpalio, jei kyla abejonių dėl galimų pažeidimų, tik tada įsitraukia NVSC. Tačiau vyras abejojo jau įvykusių tyrimų objektyvumu ir stebėjosi, kad NVSC jo prašymu garso lygio matavimus atlikti atsisakė.

„Yra NVSC mokama paslauga. Tačiau kai pasisakėme, kas esame, iš karto pakeitė toną – mes pas jus nevažiuosime. Atsimušame kaip į sieną. Jie pasiūlė samdyti kitus, kurie atliktų matavimus. Kvietėme tris skirtingas įmones. Nė viena iš jų aplink kaimynų sodybas padidinto garso neužfiksavo. Kaišiadorių savivaldybei pateikėme mūsų samdytų tiekėjų protokolus, bet jiems vis tiek svarbiausi yra NVSC tyrimų rezultatai“, – savo poziciją dėstė šaudyklos savininkas.

Pastangos neįtikina

NVSC patvirtino, kad bendrovė „Trackon“ pernai rugsėjį kreipėsi dėl garso lygio matavimų, tačiau jų centras triukšmo lygio matavimų neorganizavo, kadangi, kaip viešojo administravimo institucija, vykdo stacionarių šaltinių keliamo triukšmo kaip ūkinės komercinės veiklos veiksnio, galinčio turėti įtakos visuomenės sveikatai, valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę.

„Mes bendradarbiaujame. Paprašė nešaudyti savaitgaliais – nešaudėme, paprašė nešaudyti naujais ginklais – nešaudėme. Mes darome, kad triukšmo būtų mažiau. Kasėme pylimus. Kas pasidarė? Ėmė važiuoti tikrinti Statybos inspekcija, Plėtros inspekcija, ar čia legaliai darome. Suvažiuoja visos instancijos tikrinti. Tai darau tam, kad triukšmo būtų mažiau, bet ta pati bendruomenė kiša pagalius į ratus, kad šito nebūtų“, – stebėjosi V. Užpalis.

Šaudyklos vadovas pasakojo, kad dabar pylimai yra paaukštinti. Jie ne tik apsaugo nuo lekiančių gilzių ar skeveldrų, bet ir kažkiek pristabdo garsą. Vyras sutiko, kad nebus taip, jog iš šaudyklos nesigirdės jokio garselio.

„Policija vykdė tyrimą. Pernai balandžio 18 d. čia buvo šaudoma su policijos pareigūnais. Vienas šaudė šaudykloje, kitas važiavo su NVSC darbuotojais per gyventojus ir niekas nieko nenustatė. Tada buvome apkaltinti, kad papirkome policiją, ne taip intensyviai šaudė. Kai tik gavome policijos matavimus, kurie patvirtino, kad neviršijome garso, prasidėjo NVSC atakos dėl garso viršijimo“, – įvykių chronologiją dėliojo „Trackon“ vadovas.

Anot V. Užpalio, patobulinti įgūdžių dažniausiai į šaudyklą atvyksta šauliai, žmonės, turintys savigynai išduotus ginklus.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Legalu ir nepriekaištinga

Vis dėlto atrodo, kad problema – gerokai gilesnė. Apie tokius atvejus, kai aplink šaudyklas gyvenantys žmonės skundžiasi nepatogumais, impulsiniu triukšmu, Lietuvos žiniasklaida rašė ne kartą ir ne du. Vien pernai visoje Lietuvoje NVSC nagrinėjo aštuonis skundus dėl skirtingose vietovėse šaudyklų keliamo triukšmo.

Tačiau Lietuvoje veikiantys teisės aktai tokios veiklos nedraudžia. Kai atviros šaudyklos plotas neviršija 1 ha, net nereikia Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos. Reikia tik kad būtų tinkama žemės paskirtis ir policijos išduota licencija. Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis patvirtino, kad policija tikrina, ar šaudyklos atitinka saugumo reikalavimus.

„Leidimai eksploatuoti tirus ar šaudyklas išduodami vadovaujantis Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms ir ginklo naudojimo, nuomos ir panaudos tire ar šaudykloje tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos policijos generalinio komisaro.

Prieš išduodant leidimą policijos įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu sudaryta komisija derina tirų, šaudyklų eksploatavimo taisykles, nustato šaudyklų saugos zonų reikalavimus, vertina, ar tiras, šaudykla atitinka aprašo reikalavimus“, – atsakyme „Kauno dienai“ nurodė R. Matonis.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato komisija atliko „Trackon“ šaudyklos patikrinimą ir trūkumų nebuvo nustatyta. Remiantis patikrinimo rezultatais, 2018 m. liepą buvo išduotas leidimas eksploatuoti šaudyklą, esančią Kaišiadorių r. sav., Kruonio sen., Dijokiškių k. Pakartotiniai šaudyklos patikrinimai buvo atlikti 2022 m. kovą ir 2023 m. vasarį, trūkumų nustatyta nebuvo.

Policijos vertinimu, šaudykla atitiko teisės aktuose nustatytus reikalavimus, todėl 2018 m. buvo išduota licencija, leidžianti eksploatuoti šaudyklą. Paskutinio patikrinimo metu trūkumų dėl eksploatavimo saugumo nenustatyta.

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Odeta Vaitkevičienė pateikė štai tokią praėjusių metų statistiką: „Nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2024 m. gruodžio 31 d. gauta devyniolika pranešimų. Visi jie buvo gauti dėl keliamo triukšmo, išskyrus vieną – dėl suveikusios signalizacijos. Dėl triukšmo pranešimai buvo gauti laikotarpiu nuo vasario iki rugsėjo, išskyrus liepą.

Pranešimai buvo persiųsti NVSC. Kaišiadorių rajono policijos komisariato pareigūnų turimais duomenimis, tyrimą atliko NVSC. Jų atstovai dėl pažeidimo įpareigojo šaudyklą pašalinti nustatytus trūkumus.“

Tarsi aklagatvis?

Ar leistina norma 60 dBA išspręstų ne tik šioje Lietuvos vietovėje egzistuojančią situaciją? Šaudymų metu kylantis triukšmas vis tiek būtų. Atrodo, didžiausia problema – teisės aktai, kurie šiuo metu nenustato specialiųjų reikalavimų atvirų šaudyklų vietoms.

NVSC specialistų nuomone, atvira šaudykla turi būti įrengiama atokiau nuo gyvenamųjų teritorijų, siekiant užtikrinti gyventojų apsaugą nuo triukšmo, kitų rizikos veiksnių: „Šaudyklų vietas tinkamai parinkti turi savivaldybės, planuodamos teritorijas.“

Be kita ko, NVSC tikina raštu informavusi Kaišiadorių rajono savivaldybės administraciją apie matavimo rezultatus ir pateikė pasiūlymą pagal galiojantį teisės aktą, kuriuo „siekdamos apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, kai viršijami triukšmo ribiniai dydžiai, savivaldybių institucijos kartu su Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija turi teisę laikinai apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą; taikyti kitas triukšmo mažinimo priemones“.

Kaišiadorių rajono savivaldybės meras Šarūnas Čėsna nesikrato problemos, tačiau aiškino veikiantis savivaldybės kompetencijos ribose. Teisės aktai įtvirtina, kad, kai triukšmo ribiniai dydžiai viršijami, savivaldybė turi teisę apriboti stacionarių triukšmo šaltinių veiklą tik gavusi NVSC kreipimąsi ir kartu su šia institucija.

„Vadinasi, savivaldybė gali imtis veiksmų tik tuomet, kai NVSC pateikia oficialų prašymą taikyti įstatyme numatytas priemones, remiantis savo atliktais tyrimais ir nustatytais pažeidimais“, – sakė Š. Čėsna.

Anot mero, pernai spalį NVSC kreipėsi į savivaldybę su prašymu taikyti Triukšmo valdymo įstatyme numatytus veiksmus, nes buvo atlikta pakartotinė patikra dėl „Trackon“ skleidžiamo triukšmo ir nustatyti pažeidimai. NVSC nurodė, kad „Trackon“ turi imtis priemonių triukšmui mažinti iki 2024 m. lapkričio 11 d.

„NVSC nepateikė konkrečių rekomendacijų, kurias turėtų įgyvendinti savivaldybė, bet tik prašymą taikyti įstatyme numatytas priemones. Atsižvelgiant į šį prašymą, buvo organizuotas pasitarimas su NVSC specialistais. Nuspręsta laikinai apriboti šaudyklos veiklą šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis iki 2024 m. lapkričio 11 d.“, – teigė Kaišiadorių rajono meras.

Tačiau iki šios dienos savivaldybė nėra gavusi pakartotinės informacijos iš NVSC apie galimą triukšmo ribinių dydžių viršijimą arba papildomų siūlymų. Meras tikino, kad buvo dar kartą kreiptasi į šaudyklos vadovą ir geranoriškai tartasi, kad veikla būtų apribota iki gruodžio 31 d.

„Savivaldybė toliau stebi situaciją ir, jei reikės, imsis papildomų veiksmų, kad būtų užtikrinta tiek gyventojų, tiek verslo interesų pusiausvyra“, – atsakomybės nesikratė meras.

Regimanto Zakšensko nuotr.

Užšaldė aistras?

Išvardyti triukšmo ribojimai yra laikini. Tiek gyventojai, tiek šaudyklos vadovas pripažino, kad intensyvesnis šaudyklos užimtumas yra šiltuoju metų laiku.

„Nors valstybė nėra numačiusi ypatingų apribojimų šaudykloms gyvenvietėse ar kaimuose, reikia pripažinti, kad kiekvienas šūvis, nesvarbu, garsesnis ar tylesnis, gali sukelti triukšmą, trikdantį aplinkinius gyventojus. Savivaldybė, siekdama subalansuoti gyventojų gyvenimo kokybę ir ūkinės veiklos interesus, veikia tik pagal savo kompetenciją“, – aiškino Kaišiadorių meras.

Anot Š. Čėsnos, buvo pasiūlyta atlikti nepriklausomus triukšmo matavimus, į kuriuos būtų įtrauktos visos suinteresuotos šalys. Gyventojams buvo pateiktas siūlymas dalyvauti šiuose matavimuose, pasirenkant šaudyklos apkrovimo lygį, t. y. parenkant ginklus, iš kurių bus šaudoma, ir nustatant kitus reikšmingus parametrus. Šie matavimai būtų vykdomi esant maksimaliam šaudyklos apkrovimui, siekiant tiksliai įvertinti triukšmo lygį gyvenamosiose teritorijose.

Pasiūlymą palaikė ir pasirengimą dalyvauti išreiškė Kaišiadorių rajono policijos komisariato pareigūnai ir NVSC specialistai. „Trackon“ įsipareigojo pripažinti matavimų rezultatus ir prireikus imtis papildomų triukšmo mažinimo priemonių.

„Gyventojai buvo paprašyti pateikti savo sutikimą ar nesutikimą dėl dalyvavimo šiuose matavimuose, tačiau atsakymo iki šiol negauta. Dėl šios priežasties savivaldybė negalėjo imtis tolesnių numatytų veiksmų“, – aiškina meras.

„Mes, matuodami triukšmo lygį, niekur nepasiekiame 60 decibelų. Štai – sodyba už 500 m. Ten pasiekėme 58 decibelus, anoje pusėje už miško, maždaug už 1 km, – 34 decibelus. Tačiau kai atvažiuoja NVSC specialistai, čia – daugiau kaip 60, o ten – daugiau kaip 70. Išeina, kuo toliau – tuo garsiau“, – pastebėjimais dalijosi šaudyklos vadovas.

Gyventojai šaudyklos vadovo matavimais netiki: „Jo matavimai – nepagrįsti ir niekiniai. Mums kilo abejonė, ar tada, kai jis matavo garso lygį, buvo šaudoma tais pačiais ginklais, kai matavimus atliko NVSC. Kai jie nežino, kada vyksta matavimai, šaudo taip, kaip šaudo, o kai patys matuoja – gali patys reguliuoti šaudymo intensyvumą.“

Dėl šaudyklos plėtros

Šaudyklos „Trackon“ vadovas neslepia ambicijų plėsti veiklą – nusipirko 13 a šalia esančios žemės, tačiau jo idėjos kol kas neįgyvendinamos.

Kaišiadorių rajono savivaldybė buvo gavusi bendrovės „Trackon“ prašymą dėl žemės sklypo naudojimo paskirties keitimo, tačiau, atsižvelgus į gyventojų pateiktas pastabas ir susirūpinimą dėl planuojamos veiklos, buvo nuspręsta, kad žemės paskirties keitimas nepagrįstas, ir prašymas nebuvo patenkintas.

Savivaldybė taip pat siūlė bendrovei „Trackon“ atlikti išsamesnį poveikio aplinkai vertinimą ir organizuoti viešą susitikimą su gyventojais, kuriame būtų pateikta išsami informacija apie planuojamą veiklą, įskaitant ne tik šaudyklą, bet ir rekreacinę veiklą. Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūroje vyksta poveikio aplinkai vertinimo procedūros, savivaldybė pateikė pastabas dėl galimo šaudyklos poveikio visuomenės sveikatai, gamtai ir rekreacijai.

Savivaldybė taip pat pabrėžė, kad vertinimo metu turi būti atidžiai išnagrinėtas triukšmo mažinimo priemonių įgyvendinimas, aplinkos tarša (pvz., gilzės ir kulkos), taip pat galimybė įrengti uždarą šaudyklą, garsą izoliuojančias sieneles ir tankius želdinius aplink šaudyklą. Be to, buvo pasiūlyta optimizuoti šaudyklos darbo laiką, apribojant jį iki penkių dienų per savaitę, nuo 8 iki 17 val.

Aplinkos apsaugos agentūra, atsižvelgdama į savivaldybės ir kitų institucijų pastabas, priėmė sprendimą, kad poveikio aplinkai vertinimas bendrovės „Trackon“ planuojamai veiklai yra privalomas.