Įspėjamuosius pranešimus dėl drono gavo ne visi: paaiškino, kodėl

„Policija informuoja apie pastebėtą nenustatyto tipo bepilotį orlaivį, kuris liepos 28 d. ryte įskrido į Lietuvos teritoriją iš Baltarusijos. Gyventojai, pastebėję nukritusį droną, raginami prie jo nesiartinti ir nedelsiant pranešti telefonu 112“, – pirmadienio rytą buvo rašoma pranešime.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) Pajėgų valdymo valdybos viršininkas Gediminas Šukšta Eltai patvirtino, kad pranešimas apie droną pirmadienį buvo išsiųstas visiems Lietuvos gyventojams.

„Pranešimas buvo išsiųstas visai Lietuvos Respublikos teritorijai. Siuntimo veiksmai pradėti iš karto, kai tik buvo gautas oficialus pavedimas iš Nacionalinio krizių valdymo centro“, – teigė PAGD atstovas.

Vis dėlto kai kurie teigė pranešimo negavę.

Kaip anksčiau LNK aiškino „Tele2“ atstovė Asta Buitkutė, gyventojai, kurie nesulaukė pranešimo, turėtų pasitikrinti telefono nustatymus.

„Verta pasitikrinti savo nustatymus, nes ypač naujesniuose telefonuose yra daug tų pranešimų lygių. Tikrai verta visas tas varneles pažymėti, kad viską norite gauti, taip pat ir testinius pranešimus“, – teigė A. Buitkutė.

„Tele2“ atstovė taip pat aiškino, kaip veikia gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema.

„Iš tiesų gyventojų perspėjimo ir informavimo sistema veikia taip, kad tarnybos naudojasi tokiu mobiliosios transliacijos (angl. – cell broadcasting) serveriu, per kurį siunčia pranešimą gyventojams. Tie pranešimai skiriasi nuo paprastų SMS žinučių, jie siunčiami tiesiai per ryšio bokštus. Galite pastebėti, kad jį gaunate ne kaip paprastą SMS, o tiesiai ekrane jis jums įsižiebia ir praneša kažkokią svarbią žinią. Tarnybos pačios nusprendžia, kokiai teritorijai yra aktuali ta žinia, atrenka ryšio bokštus ir per juos transliuoja pranešimą. Reiškia, kad gaus tie telefonai, kurie tuo metu toje teritorijoje yra arba tie telefonai, kurie jungiasi prie tų bokštų“, – sakė ji.

A. Buitkutė pažymėjo, kad pranešimo galite negauti, jeigu esate nusistatęs lėktuvo režimą arba kaip nors apribojęs savo ryšį.

Feisbuko grupės „Lietuvos aviacija“ vaizdo įrašas

Pranešimas buvo suderintas su kitomis institucijomis

Vidaus reikalų ministerija (VRM) nurodė, kad perspėjimo signalas apie į Lietuvą galimai iš Baltarusijos įskridusį droną buvo suderintas su kitomis institucijomis.

„Policijai gavus pirminę informaciją apie įskridusį bepilotį orlaivį į Lietuvos oro erdvę, išsiųstas persėjimo pranešimas gyventojams. Perspėjimo pranešimas suderintas su atsakingomis institucijomis ir nustačius, kad nėra aiškus grėsmės lygis“, – Eltai nurodė VRM Strateginės komunikacijos skyriaus vedėjas Mindaugas Bajarūnas.

ELTA primena, kad pirmadienio rytą policija informavo apie į Lietuvą iš Baltarusijos įskridusį nenustatyto tipo bepilotį orlaivį.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) duomenimis, dronas pastebėtas maždaug 200 metrų aukštyje, paskutinį kartą užfiksuotas netoli Vilniaus.

„Šiandien ryte gauti gyventojų pranešimai apie į Lietuvos teritoriją greičiausiai iš Baltarusijos įskridusį bepilotį orlaivį (droną). Pagal gautus pranešimus dronas pastebėtas apie 200 metrų aukštyje, paskutinį kartą pastebėtas šalia Vilniaus“, – nurodo centras.

Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė sako, jog neatmetama galimybė, kad Lietuvoje užfiksuotas objektas – netyčia pasiklydęs į Ukrainą skridęs dronas. Tokių atvejų, ministrės teigimu, ateityje gali būti ir daugiau.

Savo ruožtu Užsienio reikalų ministerija (URM) laukia duomenų, ar bepilotis orlaivis iš tiesų buvo iš Baltarusijos. Pasak ministerijos, tokiai informacijai pasitvirtinus, šios valstybės atstovui būtų įteikta nota.

Panašus atvejis buvo užfiksuotas ir liepos 10 d. Tuomet Lietuvos oro erdvę pažeidė iš Baltarusijos atskridęs bepilotis orlaivis „Gerbera“. Tarnybų teigimu, dronas pavojaus nekėlė. Dėl oro erdvę pažeidusio bepiločio Lietuvos kariuomenė atlieka tyrimą.