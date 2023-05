Įspėja: į pasienio ruožą bus galima patekti turint VSAT išduotą leidimą

Pasienio ruožas yra iki penkių kilometrų pločio juosta į Lietuvos teritorijos gilumą nuo valstybės sienos, einančios sausuma, pasienio vandenimis.

VSAT pažymi, jog atsižvelgiant į tai, kad toks reikalavimas „ką tik įteisintas, tarnyba mažiausiai savaitę į pasienio ruožą vyksiančius ir tokių leidimų neturinčius asmenis tik informuos apie šią naujovę ir leidimų gavimo tvarką, bet kitų priemonių netaikys“.

Išduoto leidimo turėti nereiks gyvenantiems pasienio ruože ar esantiems nekilnojamojo turto, kuris yra pasienio ruože, savininkais ar naudotojais, dirbantiems ar besimokantiems pasienio ruože, vykdantiems ūkinę, komercinę veiklą ar kelių, ryšio linijų ir kitų viešojo intereso objektų priežiūros veiklą pasienio ruože.

Taip pat jo nereikės vykstantiems magistraliniais, krašto ar rajoniniais keliais arba geležinkeliais, esančiais pasienio ruože ar kertančiais pasienio ruožą, kertantiems valstybės sieną per pasienio kontrolės punktus ar vykstantiems į darbo vietą, esančią pasienio kontrolės punkte, vykdantiems valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių statybą, įrengimą ar priežiūrą.

Leidimas patekti į pasienio ruožą laikomas išduotu vykstantiems vykdyti valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų funkcijas, vykstantiems į artimųjų giminaičių laidotuves ir į pamaldas už juos, vykstantiems slaugyti ligonį, vykstantiems lankyti kapines, vykstantiems į pasienio ruožo gyvenvietes paslaugoms teikti ar įsigyti.

Be to, be leidimo į pasienio ruožą galės patekti asmenys, turintys leidimus patekti į Valstybės sienos apsaugos zoną, pasienio vandenis ir pasienio juostą.

Vienkartinis leidimas gali būti gaunamas kreipiantis į pasienio užkardas telefonu ar elektroniniu paštu, leidimą išduoda pasienio užkardos pamainos vyresnysis.

Išimtinais atvejais, kai asmuo neturėjo galimybės kreiptis gauti vienkartinį leidimą, pasienio užkardos pamainos vyresniojo sprendimu leidimą galima išduoti vietoje.