Ispanijoje gydytoju dirbantis lietuvis: tikroji problema nėra pats virusas

Norėdamas su lietuviškai kalbančia visuomene pasidalyti kuo aiškesne informacija apie koronavirusą jis tikisi, kad tai padės žmonėms atsijoti dezinformaciją ir mitus.

„Matau, kad trūksta informacijos arba šia informacija tiesiog spekuliuojama“, – argumentavo M. Gudelis prieš pateikdamas mokslinių ir praktinių žinių, susijusių su iššūkiu pasauliui tapusiu virusu.

Jis iš karto įspėjo nenorintis nieko išgąsdinti. „Tiesiog manau, kad privalome žinoti teisybę. Kadangi esame suaugę žmonės, kiekvienas iš mūsų nuspręs, kaip ir ką daryti, kaip elgtis“, – dėstė M. Gudelis.

Kodėl šis virusas yra toks pavojingas?

Anot M. Gudelio, viruso pavojingumą nulemia trys faktoriai: viruso užkrečiamumo vektorius, sergamumas ir mirtingumas. „Šio viruso vektorius yra tarp 1,5 ir 2,5. Ir tai yra tris kartus didesnis vektorius negu gripo. Blogiausia, kad labiau nei visi kiti virusai šis virusas mūsų kūne gali būti dvi savaites ir nesukelti jokių simptomų, jokių problemų, tačiau tuo pačiu metu užkrėtinėti aplinką ir kitus žmones“, – aiškino medikas.

Jo nuomone, per du tris mėnesius visi persirgsime šiuo virusu. Jeigu susirgs tūkstantis žmonių, 900 iš jų (gretutinių ligų neturintis jaunimas ir vaikai) neturės jokių simptomų. Likusiems 80 pasireikš karščiavimas, galvos, raumenų skausmai, kiti gripo požymiai. Per dvi tris savaites jie pasveiks. Likę dvidešimt žmonių neapsieis be ligoninės, kur prireiks gydymo antibiotikais, kortizonu, deguonimi, bronchų dilatatoriais. Penkiolikai iš jų, kaip prognozuojama, pasireikš plaučių uždegimo komplikacijos, o likusiems penkiems prireiks intensyvios terapijos skyriaus.

Trys greičiausiai numirs, o du ateityje gali turėti sunkių plaučių fibrozės komplikacijų, jiems gali prireikti net plaučių transplantacijos, – vaizdą sudėliojo M. Gudelis.

Kodėl reikalingas karantinas?

Koronavirusą lyginant su gripu, anot M. Gudelio, didelė dalis populiacijos yra paskiepyta nuo gripo, jis aktyvus tik penkis šešis mėnesius, o „koronavirusas yra tarsi banga“.

Kai atsilaisvina viena vieta ligoninėje, jos laukia net septyni žmonės, ir gydytojas turi pasirinkti, kurį išgelbėti.

„Per du tris mėnesius jis užkrečia visus ir kas tada nutinka su ligoninėmis? Neturiu duomenų apie ligonines Lietuvoje, tačiau galiu papasakoti apie tai, kas vyksta Ispanijoje, kur gyvena apie 40 mln. žmonių. Vadinasi, kad maždaug 4 mln. žmonių turės simptomatinę formą. 3,2 mln. persirgs ir pasveiks namuose, o 600 tūkst. bus paguldyti dėl vadinamos plaučių uždegimo komplikacijų bei bus gydomi ligoninėje. 200 tūkst. bus paguldyti į intensyvios terapijos skyrių“, – prognozavo M. Gudelis.

Tačiau Ispanijoje, anot jo, iš viso yra apie 200 tūkst. vietų ligoninėse ir 3,8 tūkst. vietų intensyvios terapijos skyriuose. „Taigi, tikroji problema nėra pats virusas, o jo epidemiologinės savybės, kurios gali sukelti sveikatos apsaugos sistemos kolapsą – tai, kas nutiko Italijoje. Kai atsilaisvina viena vieta ligoninėje, jos laukia net septyni žmonės, ir gydytojas turi pasirinkti, kurį išgelbėti“, – pažymi daktaras.

Komplikacijos, pasak jo, priklauso nuo to, kiek viruso pateko į organizmą, ir nuo žmogaus genetinių savybių. „Sėdėti namuose turime todėl, kad jeigu užsikrėsime šiuo virusu, jo kiekis kūne būtų kuo mažesnis, ir galėtume jį persirgti kuo lengviau.

Jis pataria nepanikuoti, būti sau ramiai namuose, nevažinėti visuomeniniu transportu, nekeliauti, neiti į žmonių susibūrimo vietas. „Būkime atsakingi“, – ragino medikas.

Primename, kad Ispanijoje, kovo 15-osios duomenimis, užsikrėtimo koronavirusu atvejų skaičius išaugo iki 7 753, o mirčių – iki 288. Ispanija patenka tarp kelių Europos šalių, patiriančių didžiausią koronaviruso protrūkį. Siekiant sustabdyti jo plitimą, Ispanijos vyriausybė įvedė įvairių apribojimų, gyventojams leidžiama išvykti iš namų tik darbo ir medicininės priežiūros tikslais bei nusipirkti maisto.

Lietuvoje iš viso jau patvirtinta 17 koronaviruso atvejų, visi jie – įvežtiniai. Dėl šios priežasties nuo pirmadienio visoje šalyje paskelbtas karantinas.