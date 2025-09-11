Gyventojai sureagavo į sienų uždarymą ir „Zapad“ pratybas: kaip tada namo į Kaliningradą važiuotume?

Rusijos kariai jau Baltarusijoje. Netrukus prasidės garsiosios pratybos „Zapad“. Lenkija šioms pratyboms ruošiasi labai atsakingai.
„Jų tikslai, tarp daugelio kitų, yra ir visiems puikiai žinomas Suvalkų koridorius. Provokacijų iš Rusijos ir Baltarusijos tik daugėja. Todėl uždarysime sieną su Baltarusija, taip pat ir geležinkelius. Tai bus padaryta vidurnaktį iš ketvirtadienio į penktadienį“, – teigė Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas.
Lenkijos pasienyje su Baltarusija eilės jau auga, o Lietuvoje – Medininkų pasienio poste – kol kas ramu.
„Norėtųsi, kad visos sienos būtų atviros. Tikiuosi, laikinai uždarė, gal greitai vėl atidarys“, – kalbėjo vyriškis.
„Aišku, negerai, kam to reikia. Gerai, kad Lietuva neuždaro. Dažnai važinėju pirmyn atgal, man tai patogu“, – antrino kitas.
Į Baltarusiją vykstantys Lietuvos piliečiai kalba kitaip – lenkus supranta.
„Gal ir neblogai padarė. Man asmeniškai po savaitės būtų geriau, nes prieš du mėnesius buvau pas uošvienę. Kada ne kada reikia aplankyti. Kaip grįšime sekmadienį – nežinome, kas bus“, – sakė vyriškis.
Dėl uždaryto vienintelio pasienio posto Lenkijoje Lietuvos pasienyje gali susidaryti didžiulės eilės.
Tačiau kai kurie baltarusiai Lenkijos baimės dėl „Zapad“ nesupranta.
„Nesuprantu, kam sienas uždarinėti – jokio pavojaus nėra. Kas tas pratybas daro? Kokios problemos? Tikrai jokio pavojaus nėra. Kad Lietuva neuždarė sienų – labai gerai. O kaip tada namo į Kaliningradą važiuotume? Kelias tik vienas, kito nėra“, – tvirtino vyras.
Žurnalistai klausė ir kitų baltarusių, ar reikia rimtai žiūrėti į „Zapad“ pratybas.
„Dabar pasakyti jau sunku. Suprantama Lenkijos pozicija – sienas uždaryti, nes saugumas ir panašiai. Žinoma, paprasti žmonės dėl to kenčia, bet priežastis kaip ir yra“, – aiškino baltarusis.
Lietuva sienų kol kas neuždaro, tačiau artėjant „Zapad“ pratyboms prie Baltarusijos pasienio patruliuoja gausesnės pasieniečių pajėgos ir į pagalbą atėję kariuomenės būriai. O prie garsiosios koncertinos sieną padeda saugoti ir gamta.
Koncertinos žiedai dabar apaugę aukštais krūmokšniais – prasibrauti pro tokią kliūtį turėtų būti sunkiau.
„Turime sustiprintas pasienio sargybas, jų skaičius taip pat išaugo prie valstybinės sienos. Situacijos vertinimas ir reagavimas į galimus incidentus, provokacijas, įvykius bus ženkliai operatyvesnis ir greitesnis“, – teigė Padvarionių užkardos vadas Aurelijus Kirilovas.
Pasieniečiai pasiruošę įvairiausiems incidentams.
„Gali būti ir neteisėtos migracijos pažeidimų, kontrabandos gabenimo rizikos, galbūt ir kitų provokacijų. Patys žinome, kad reikia akylai ir aktyviai stebėti oro erdvę“, – teigė A. Kirilovas.
Buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas Lenkijos sprendimą uždaryti sienas sveikina ir sako, jog nepamaišytų tą patį padaryti ir Lietuvai.
„Reikia žiūrėti, reikia svarstyti. Autobusų pilna kiekvieną dieną, jų šiek tiek sumažėjo, bet jie kursuoja. Žinote mano požiūrį į ribojimą Baltarusijos piliečiams. Jeigu būtų galima dar sugriežtinti kontrolę ar bent laikinai priverti vieną kitą postą, tikrai vertinčiau tai pakankamai pozityviai“, – aiškino L. Kasčiūnas.
Premjerė sekti lenkų pavyzdžiu neskuba.
„Jeigu matysime grėsmę, gali būti svarstoma, bet kol kas tokių grėsmių nematome“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Aktyvioji pratybų „Zapad“ dalis numatyta rugsėjo 12–16 dienomis. NATO vertinimu, jose dalyvaus iki 30 tūkst. karių. Tuo metu Baltijos šalyse ir Lenkijoje bus sutelkta apie 40 tūkst. NATO pajėgų karių.
