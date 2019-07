Griežtina reikalavimus paplūdimiams: tualetai turės būti įrengti su unitazais

Tikimasi, kad nauja tvarka užtikrins geresnes galimybes įsiklausyti į bendruomenių balsą, atsižvelgti į vietos gyventojų poreikius ir interesus. Taip pat griežtinami higienos reikalavimai paplūdimiams.

Iki šiol visi reikalavimai paplūdimiams buvo reglamentuoti sveikatos apsaugos ministro patvirtintoje higienos normoje „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“.

Laikinai pareigas einančio sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, sprendimas keisti iki šiol galiojusią tvarką priimtas, siekiant atverti galimybes savivaldybėms paplūdimiuose užtikrinti tokią tvarką, kuri atitiktų kiekvienos konkrečios bendruomenės lūkesčius.

„Gyventojų poilsio organizavimas, kūno kultūros ir sporto plėtojimas yra savarankiškoji savivaldybių funkcija, tad pakeitimu suteikiame įrankį tvarkytis šeimininkiškai. Juk būtent vietos valdžia yra tie, kurie geriausiai žino, kokie yra jų savivaldybėje gyvenančiųjų poreikiai. Žinoma, neužmirštant priemonių, užtikrinančių poilsiaujančiųjų saugumą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad tvarka dėl maudyklų vandens kokybės stebėsenos nesikeičia“, – sako ministras A. Veryga.

Pasak ministro, maudyklų vandens kokybė ir toliau turės atitikti reglamentuotą higienos normoje. Tai esą bus ir toliau kontroliuojama. Taip pat stiprinami ir kai kurie higienos reikalavimai.

Atnaujintoje higienos normoje įtvirtinti viešųjų tualetų įrengimo reikalavimai. Nuo šiol paplūdimiuose ne tik turės būti įrengti tualetai, kurie būtų tinkami naudotis ir neįgaliesiems, bet tualeto patalpoje turės būti ir unitazas, tualetinis šepetys, tualetinio popieriaus, šiukšlių dėžė.

Taip pat numatyta, kad prieš maudymosi sezoną visuose paplūdimiuose esančiuose statiniuose, įskaitant ir tualetus, bei įrenginiuose turi būti atlikta profilaktinė dezinfekcija, profilaktinis vabzdžių ir graužikų naikinimas.

Nauja ir tai, kad nuo šiol atliekos ir dumbliai nuo jūros maudyklų kranto bus valomi po kiekvienos audros. Iki šiol buvo įtvirtinta pareiga valyti tik maudyklų dugną.

Be to, visų paplūdimių maudyklose bus privaloma pažymėti vietas vaikams maudytis, kur gylis būtų ne didesnis kaip 1,30 metro. Atsižvelgus, kad pajūryje to įgyvendinti neįmanoma, pajūrio maudyklose savivaldybės įpareigotos numatyti kitas priemones saugumui užtikrinti. Tuo metu ežerų, upių, tvenkinių, karjerų, užtvankų maudyklose vietos, kuriose vaikams maudytis saugu, ir toliau bus žymimos kaip iki šiol.

Šie pakeitimai derinti su Lietuvos savivaldybių asociacija, Aplinkos ministerija, Vidaus reikalų ministerija.