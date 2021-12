Pandemija aukos fondams kirto skirtingai: vieni prarado rėmėjus, kiti skaičiuoja rekordines sumas

Rėmėjų sumažėjo

Jau antrą dešimtmetį fondą valdanti Aušra ištisus metus ieško žmonių, kurie skirtų paramą šeimoms, auginančioms negalią turinčius vaikus.

„Norint pritraukti lėšas reikalingai pagalbai, reikalingas labai didelis darbas“, – teigė fondo vadovė Aušra Stančikienė.

Paramos fondas „Algojimas“ – vienas seniausių. Fondo vadovė sakė, kad per šventinį laikotarpį nepasiturintiems dažniausiai aukojama kur kas daugiau nei įprastai. Tik šie metai kitokie – fondas prarado per 80 proc. visų rėmėjų. Aušra įsitikinusi, kad dėl to kalta pandemija.

„Šitas dviejų metų karantininis laikotarpis labai pakeitė ir verslo pasaulio gyvenimą, ir tos smulkesnės įmonės, kurios buvo, išgyvena taip pat labai krizinį laikotarpį“, – dalijosi pašnekovė.

Pastovių rėmėjų fondas beveik niekada neturėjo. Dar anksčiau turėjo kasmetinį televizinį renginį, tačiau per pandemiją jo teko atsisakyti.

„Pagalbai skiriami pinigai negali būti mažesni už reklamą“, – teigė A. Stančikienė.

Aukojo tūkstančius

Tačiau, kol vieni ieško rėmėjų, tol kiti fondai skaičiuoja rekordines aukštumas. Kasmet nepasiturintiems vaikams pinigus renkantys Amerikos verslo rūmai per vieną vakarą surinko beveik 100 tūkst. eurų.

„Šiemet surinkta rekordinė suma paramai, kas labai džiugina. Liūdna už kitus, bet mes labai džiaugiamės, metai labai geri buvo“, – teigė „American Chamber of Commerce“ fondo vadovė Živilė Sabaliauskaitė.

Į kasmetinį renginį besirenkantys verslininkai ir politikai pinigų nepasiturintiems nepagailėjo. Pasak fondo vadovės, šiemet buvo ir tokių, kurie vienu kartu paaukojo ir keliasdešimt tūkstančių eurų.

„Šiemet buvo tikrai keli dalyviai, kurie prisidėjo pakankamai didelėmis sumomis. Viena iš jų buvo 22 tūkst. eurų, kitas dalyvis prisidėjo keturiolika tūkstančių eurų, likusi dalyvių dalis paaukojo tikrai nemažas sumas, tai buvo tūkstančiai eurų“, – pasakojo Ž. Sabaliauskaitė.

Amerikos verslo rūmų fondas yra įkurtas Amerikos lietuvių, tad piniginę paramą skyrė ir lietuvių, ir amerikiečių verslininkai. Fondo vadovė sakė, jog kurį laiką nuolatinis aukojimas nepasiturintiems buvo įprastas tik gyvenantiems už Atlanto. Dabar tendencijos keičiasi.

„Aš matau, kad tai yra socialinė ir ekonominė branda, nes žmonės tikrai turi daugiau pinigų, kuriuos gali skirti paramai. Tai vieni kitus įkvepia. Renginyje susiburia daug žmonių, kurie ateina dėl to paties, ir vienas kitam sako: „gal ir tu?“ Matome, kad tas žmones veikia, jie tiki tuo, ką mes darome“, – džiaugsmingai dalijosi pašnekovė.

Visa per vakarą surinkta suma tenka keliems vaikų dienos centrams. Taip pat dalis sumos skiriama ir vienišais senjorais besirūpinančiai „Sidabrinei linijai“.

„Net neabejoju – mūsų paramos gavėjams tai bus geriausi metai“, – teigė Ž. Sabaliauskaitė.

Daugiau skiriama GPM daliai

Šiais metais daugiau ir skiriančiųjų gyventojų pajamų mokesčių daliai. Beveik ketvirtadalis visų šalies gyventojų nuo sumokėtų mokesčių skyrė 21 mln. eurų. Vienai organizacijai teko keli šimtai tūkstančių eurų.

„Daugiausia paramos gavęs – tai paramos-labdaros fondas „Mamų unija“, jie gavo apie 400 tūkst. eurų. Taip pat gauna ir įvairios viešosios įstaigos, pavyzdžiui, globojančios naminius gyvūnėlius, kurie likę be globos, taip pat vaikų priežiūrą atliekančios institucijos“, – pasakojo VMI viršininko pavaduotojas Martynas Endrijaitis.

Paramos gavėjai daugybę metų – nekintantys, tik pastaruoju metu ypač auga remiančių beglobius gyvūnus.