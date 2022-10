Naudotų automobilių kainos šoko į rekordines aukštumas: kodėl taip yra

– Kaip jūs paaiškintumėte, kodėl dabar taip yra – automobilių nėra, jie brangūs? Ar taip žmonės bėga nuo infliacijos? Ar investuoja pinigus į automobilį?

– Tokių momentų kaip investavimas į automobilį pakomentuoti negaliu. Jeigu būtume žinoję, kaip pasikeis rinka per paskutinius dvejus metus, turbūt tai būtų buvę pakankamai logiška. Iš esmės automobiliai yra brangūs, nes jų paprasčiausiai trūksta. Naujų automobilių atvežimai gerokai vėluoja. Jie trunka dešimt, dvylika, o kartais net daugiau mėnesių. Dėl to tas vokietis ar belgas, kuris dažnai perka naują automobilį ir kurio penkerių metų transporto priemonė atkeliautų į Lietuvą, pasirenka ne pirkti naują, o pirkti dėvėtą šiandien, o ne po metų. Dėl to trūksta automobilių, kuriuos turėtume atsivežti pas save. Kadangi jų nėra, paklausa didelė, pasiūla – maža, kaina auga. Aišku, visoje Lietuvoje vyksta ir bendra infliacija, automobilių kainos stipriai kyla.

– O neturėjo įtakos įvykiai Ukrainoje? Kai patys ukrainiečiai važiavo čia ieškoti automobilių, buvo masiškai perkami automobiliai ir siunčiame ten, į karo zoną?

– Buvo vienu metu atšaukti muitai. Kai nebuvo muitų, tuo laikotarpiu vienas iš penkių naudotų ir parduotų Lietuvoje išvažiuodavo į Ukrainą. Kai muitai atsirado ir jie vėl yra, tai negalėčiau sakyti, kad tokia įtaka šį ketvirtį buvo mūsų rinkoje.

– Kiek pabrango automobiliai ir kurie segmentai labiausiai išbrango?

– Nesvarbu, kiek metų jūsų vairuojamam automobiliui, jis šį ketvirtį brango. Brango visos amžiaus grupės. Segmentuojame po penkerius metus. Jauniausiai amžiaus grupei – iki metų, vyriausiai – virš 21 metų. Brango visos 26–33 proc. Mažiausiai brango automobiliai iki metų, nes jų kainą riboja naujų automobilių kainos. Ji negali labai stipriai išaugti. Ir mažiausiai brango patys seniausi – senesni nei 21 m. automobiliai. Visi kiti augo maždaug apie 33 proc.

– Kokia tai būtų piniginė išraiška? Tarkime, jei prieš metus buvo galima nusipirkti padėvėtą automobilį už 5 tūkst. eurų, tai tas pats automobilis kiek kainuotų dabar?

– Pasakyti tiksliai kainos negaliu. Jei prieš automobilis metus kainavo 5 tūkst., per metus pabrango vidutiniškai 34 proc., tai dabar jis kainuoja 8400 eurų. Lyginant tą patį laikotarpį šiemet su tuo pačiu laikotarpiu prieš dvejus metus, automobilio vidutinė kaina pakilo 49 proc. Praktiškai dvigubai.

– Galėtumėte įvardinti kokį penketuką populiariausių, ieškomiausių automobilių? Kalbame apie naudotus automobilius.

– Jau daug ketvirčių iš eilės populiariausių sąrašuose yra „Volkswagen Golf“, „Passat“, 3 serijos BMW ir 5 serijos BMW. Iš naudotų automobilių jie – patys perkamiausi.

– Kai žmonės ieško automobilių, pagal ką jie renkasi? Kokios tendencijos?

– Statistika rodo, kad žmonės po truputėlį linkę atsisakyti dyzelinių automobilių, šiek tiek daugiau perka elektromobilius, hibridiniai automobiliai tampa populiarūs. Bet vis įvyksta tam tikri faktoriai, kurie truputėlį pristabdo tų automobilių atsisakymą. Spalio 5 d. naftos šalių organizcija (OPEC) nusprendė sumažinti naftos gamybą 2 mln. barelių per dieną. Tai reiškia, kad galimai dar labiau išpopuliarės elektromobiliai, pakils hibridinių automobilių paklausa, nes jie yra taupūs ir tuo pačiu gali pakilti ir dyzelinių paklausa. Į šitą klausimą atsakyti yra pakankamai sudėtinga.

– Panašu, kad valdžios siekiamybė – jauninti autoūkį. Bet pagal dabartinę situaciją, suprantu, kad sustojęs tas jauninimas. Galima sakyti, kad vėl grįžtame prie tų senų automobilių ir tas automobilių ūkis lieka 10–20 metų senumo?

– Taip. Šiuo metu vidutinis automobilis Lietuvoje yra truputį vyresnis nei šešiolikos metų. Paskutinį ketvirtį automobiliai vėl „paseno“ vidutiniškai 3 mėn. Tai – pakankamai natūralu. Pagrindinė priežastis – kaip atsinaujina Lietuvoje važinėjantis automobilių parkas, yra tai, kad mums atvažiuoja naudoti penkerių metų automobiliai iš Vakarų Europos šalių. Kadangi jų trūksta, Lietuvoje esantis parkas natūraliai sensta ir nespėja paprasčiausiai žmonės, vežantys automobilius, jo atnaujinti. Aišku, kad tokia tendencija bus, kol nauji automobiliai pradės truputėlį greičiau vėl, kaip ir ankstesniais (treji ketveri metai atgal) metais, važiuoti pas šeimininkus ir tada vėl pradės naujintis Lietuvos automobilių parkas.

– Nes naujų automobilių reikia laukti apie metus ir daugiau?

– Nuo dešimt iki keturiolikos mėnesių.

– Sakykime, kad turiu 10 tūkst. eurų santaupų ir noriu įsigyti automobilį. Ką man daryti? Pirkti dabar – ieškoti bet kokio ir pirkti? Palaukti pusmetį – gal atpigs automobiliai? Ar laukti naujo automobilio?

– Už 10 tūkst. naujo automobilio tikrai nenusipirksite. Dažniausiai žmonėms, kurie ieško automobilio sakau taip: o koks yra jūsų poreikis čia, šiandien ir dabar? Turite vaiką, kurį reikia vežti į darželį? Turite važinėti į Kauną, į darbą? Neturite kito pasirinkimo ir pirksite. Naiviai tikėtis, kad po pusės metų staigiai naudoti automobiliai atpigs, nesiūlau. Panašu, kad to nebus. O kalbant apie naują, jei jau galvojate apie naujo įsigijimą, logiška būtų jį rezervuoti dabar, nes turėsite dabartinę kainą. Jei automobilį rezervuosite po metų, kaina jau tikrai bus pakilusi. Turbūt galima sakyti, kad apsimoka. Nes naujų automobilių kainos irgi sustoja kilti. Bet sunku pasakyti, kai nežinau žmogaus poreikio.