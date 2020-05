Gegužės 8-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 5.25 val., leidžiasi 21.06 val. Dienos ilgumas 15.41 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 6.13 val., teka 22.37 val.

Vardadieniai:

Audrė, Džiugas, Mykolas, Stanislovas, Stasys, Viktoras, Vitalis

Datos:

Tarptautinė Raudonojo Kryžiaus diena

Šv. Stanislovas, Cibulinis (tinkamiausia svogūnų sodinimo ir žirnių sėjimo diena)

Lietuvos muitinės įkūrimo diena

Antrojo pasaulinio karo aukų atminimo diena

1846 — gimė Stanislava Medekšaitė-Paškevičienė, prozininkė, publicistė. Mirė 1933 m.

1912 — gimė literatūros tyrinėtojas Marcelinas Ročka. Mirė 1983 m.

1914 — Vilniuje gimė prancūzų rašytojas Romain Gary (Romenas Gari). Mirė 1980 m.

Gegužės 8-oji pasaulio istorijoje:

1668 — gimė prancūzų rašytojas Alain-Rene Lesage (Alenas Renė Lesažas). Mirė 1747 m.

1737 — gimė žymus anglų istorikas ir mokslininkas Edward Gibbon (Edvardas Gibonas).

1828 — gimė šveicaras Henri Dunant (Anri Diunanas) — Tarptautinės Raudonojo Kryžiaus organizacijos įkūrėjas bei Nobelio taikos premijos (1901 m.) laureatas.

1847 — Robert Thompson (Robertas Tompsonas) užpaentavo guminę padangą.

1852 — Londono sutartimi, kurią pasirašė Didžioji Britanija, Rusija, Prūsija, Austrija, Švedija ir Prancūzija, buvo garantuotas Danijos vientisumas.

1880 — mirė prancūzų rašytojas Gustaves Flaubert (Gustavas Floberas).

1884 — Misūryje gimė 33-iasis Jungtinių Amerikos Valstijų Prezidentas (1945-1953) Hary S. Truman (Haris S. Trumanas).

1886 — Atlantoje (JAV) pradėta prekiauti daktaro John S.Pemberton (Džono S.Pembertono) išradimu — gaivinančiu gėrimu „Coca Cola“ .

1902 — Martinikos saloje išsiveržus ugnikalniui, žuvo 30 tūkst. gyventojų.

1903 — Taityje mirė prancūzų dailininkas Paul Gauguin (Polas Gogenas). Gimė 1848 m.

1921 — Švedijoje panaikinta mirties bausmė.

1945 — Antihitlerinės koalicijos pergalės diena. Europoje oficialiai baigėsi II-asis Pasaulinis karas.

1975 — JAV prezidentas Gerald Ford (Džeraldas Fordas) patvirtino karinę paramą Pietų Korėjai.

1984 — SSRS paskelbė nedalyvausianti Los Andželo vasaros olimpinės žaidynėse.

1988 — Prancūzijos Prezidentu buvo dar kartą išrinktas Francois Mitterrand (Fransua Miteranas).

1994 — Kosta Rikos Prezidentu tapo Jose Maria Figueres (Chosė Marija Figeresas).

1995 — beveik 80 valstybių vadovai dalyvavo iškilmingoje ceremonijoje Paryžiuje, pažymint II pasaulinio karo pabaigos Europoje metines.

2009 — per automobilių katastrofą netoli Sankt Peterburgo žuvo garsi rusų balerina Ninel Kurgapkina (Ninel Kurgapkina), kuriai buvo 80 metų. SSRS liaudies artistė N.Kurgapkina gimė 1929 m.

2012 — būdamas 83-erių metų amžiaus Danberyje, Konektikute, mirė dailininkas, paveikslėlių knygų kūrėjas Maurice Sendak (Morisas Sendakas), knygos „Kur tie pabaisos“ (Where the Wild Things Are) autorius.

2012 — tapybos meistro Mark Rothko (Marko Rotko) saulėlydžio spalvų paveikslas tapo brangiausiu šiuolaikinio meno kūriniu, kuris buvo parduotas už 86,9 mln. dolerių (230,5 mln. litų) itin pelningame „Christie's“ aukcione Niujorke.

Gegužės 8-oji šou pasaulyje:

1951 — gimė „Talking Heads“ narys Chris Frantz (Krisas Francas).

1953 — gimė grupės „Van Halen“ būgnininkas Alex Van Halen (Aleksas Van Halenas).

1964 — gimė britų grupės „Blur“ būgnininkas Dave Rowntree (Deivas Rountris).

1970 — išleistas „The Beatles“ albumas „Let it Be“.

1975 — Madride gimė ispanų dainininkas Enrique Iglesias (Enrikė Iglesijas).

1998 — „Smashing Pumpkins“ padavė į teismą radijo sindikatą „Westwood One“. Grupės nariai apkaltino kompaniją žodinio susitarimo nevykdymu, kuomet ji davė leidimą transliuoti 1991 m. grupės narių interviu.

2011 — sulaukęs 78-erių metų amžiaus savo vasarnamyje Šveicarijoje mirė legendinis vokiečių „pleibojus“ Gunter Sachs (Giunteris Zachsas), buvęs prancūzų „sekso bombos“ Brigitte Bardot (Brižit Bardo) vyras.

2011 — Holivudo aktorius ir režisierius David Schwimmer (Deividas Švimeris), kuris išgarsėjo vaidindamas populiariame televizijos seriale „Draugai“ (Friends), pirmąkart tapo tėčiu, susilaukęs dukters Cleo (Kleo).