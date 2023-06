EŽTT teisėjams keliamus reikalavimus atitinkančiais pripažinti keturi kandidatai

Kaip antradienį pranešė Teisingumo ministerija, ministro pirmininko potvarkiu sudaryta darbo grupė kandidatų sąrašą sudarė po pokalbių su aštuoniais pretendentais.

Į sąrašą įrašyti visi asmenys, darbo grupės vykdytoje atrankoje surinkę ne mažiau kaip aštuonis vertinimo balus iš 10.

Sąrašas bus teikiamas ministrei pirmininkei, kad ji, įvertinusi kandidatūras, Vyriausybei galėtų pateikti motyvuotą siūlymą dėl trijų kandidatų į EŽTT teisėjus. Vyriausybė, prezidentui pritarus, siūlydama kandidatus į EŽTT teisėjus konsultuojasi su Seimu.

Vienas iš Lietuvos pasiūlytų trijų kandidatų Europos Tarybos (ET) Parlamentinės Asamblėjos bus išrinktas EŽTT teisėjo pareigoms užimti.

Lietuvos pateiktą trijų kandidatų sąrašą dar vertins ET patariamoji ekspertų kolegija. Be to, prieš balsavimą ET Parlamentinėje Asamblėjoje Lietuvos pasiūlyti kandidatai taip pat bus vertinami ir Parlamentinės Asamblėjos Teisėjų atrankos komitete.

Naujasis Lietuvos deleguotas teisėjas pakeis šiuo metu pareigas einantį teisėją Egidijų Kūrį, atsižvelgiant į jo kadencijos pabaigą.

Atranką vykdžiusią darbo grupę sudarė: Konstitucinio Teismo pirmininkas ir darbo grupės pirmininkas Gintaras Goda, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus pirmininkė Gabrielė Juodkaitė-Granskienė, Seimo kontrolierė, Seimo kontrolierių įstaigos vadovė Erika Leonaitė, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras, Lietuvos teisininkų draugijos narys Vytautas Nekrošius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėja, Teisėjų tarybos pirmininkė Sigita Rudėnaitė, advokatas, Advokatų tarybos narys Kęstutis Švirinas, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pirmininkė Skirgailė Žalimienė.