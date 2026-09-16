Europos Parlamentas spręs dėl tolesnės paramos Ignalinos AE uždarymui

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendacijoje, kurios parengimą koordinavo europarlamentaras Virginijus Sinkevičius, siūloma pritarti, kad šiai programai būtų skirta 678 mln. eurų Europos Sąjungos (ES) paramos.
Europarlamentarai taip pat siūlo į šią sumą įtraukti išlaidas Ignalinos AE apsaugai nuo hibridinių grėsmių, įskaitant bepiločių orlaivių išpuolius.
Po balsavimo EP dėl programos detalių ir finansavimo spręs ES Taryba.
ELTA primena, kad pirmasis Ignalinos AE blokas buvo sustabdytas 2004 metų gruodžio pabaigoje, antrasis blokas – 2009 metų gruodžio 31 dieną. Šiuo metu elektrinėje vykdomi įrangos išmontavimo darbai, elektrinės eksploatavimą nutraukti planuojama iki 2038 metų.
Lietuva uždaryti atominę elektrinę įsipareigojo stodama į ES.
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