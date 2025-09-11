Dovilė Šakalienė: oro policiją Baltijos šalyse turi pakeisti oro gynybos misija

Taip ji kalbėjo ketvirtadienį susitikusi su Lietuvoje viešinčiu NATO pajėgų Europoje vadu Alexusu Grynkewichiumi (Aleksusu Grinkevičiumi).
„Mes manome, kad jau laikas pereiti nuo oro policijos prie oro gynybos, turėtų papildomus pajėgumus ir kitokį konceptą. Aš pristačiau Lietuvos poziciją, kad NATO turėtų vadovauti oro gynybos misijai mūsų regione ir labai tikiuosi tam reikalingų priemonių, jei tai taptų įmanoma“, – spaudos konferencijoje po susitikimo sakė D. Šakalienė.
Siekia papildomų pajėgumų
Anot D. Šakalienės, Lietuva parengė pozicijos dokumentą, kurį ketinama aptarti su kitų Baltijos šalių gynybos ministrais.
Ministrės teigimu, oro gynybos misijai reikėtų papildomų pajėgumų, tokių kaip antžeminės oro gynybos priemonės, jutikliai ir detektoriai.
„Su NATO pajėgų Europoje vadu taip pat aptarėme papildomą jutiklių dislokavimą, kad būtų galima geriau aptikti dronus, ir šiuo klausimu dirbame su savo sąjungininkais. Tikimės, kad greitai turėsime rezultatų. NATO yra pasirengusi remti nacionalines ir regionines pastangas“, – kalbėjo ji.
Kaip rašė BNS, Lietuva jau kurį laiką siekia rotacinio oro gynybos modelio įgyvendinimo, tačiau kol kas prie jo buvo prisidėjusios dvi šalys.
Nyderlandai ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas „Patriot“ į šalį buvo atsiuntę pernai liepą, o šių metų vasarį Italija pratyboms dislokavo antžemines ilgojo nuotolio oro gynybos sistemas SAMP/T.
A. Grynkiewichius teigia, kad ateityje sąjungininkai turėtų daugiau prisidėti prie šio modelio įgyvendinimo.
„Manau, kad atsižvelgiant į įvykius Lenkijoje ir kitus oro erdvės pažeidimus čia, Baltijos šalyse, labai svarbu pasinaudoti šia galimybe sąjungininkams žengti į priekį ir skirti pajėgumų šiam modeliui“, – kalbėjo NATO pajėgų Europoje vadas.
Jis teigia aptaręs su D. Šakaliene galimybę Baltijos šalyse oro policiją pakeisti oro gynybos misija.
„Kalbėjome apie poreikį pereiti nuo oro policijos modelio prie platesnio gynybos modelio – integruotos oro bei raketinės gynybos, kuri sujungtų oro misiją ir antžemines gynybos priemones. Kai kuriose Aljanso srityse tai darome labai gerai, tačiau turime nuveikti daugiau. Džiaugiuosi galėdamas dirbti ties šiuo klausimu ateityje“, – sakė A. Grynkewichius.
Po ekspertų išvadų ėmėsi priemonių
Kaip skelbė BNS, Lietuvoje vasarą buvo fiksuoti du incidentai, kai į šalies oro erdvę įskrido dronai „Gerbera“. Vienas iš jų gabeno du kilogramus sprogmenų.
Po šių incidentų D. Šakalienė pranešė su A. Grynkewichumi sutarusi dėl papildomos sąjungininkų pagalbos saugant šalies oro erdvę, pradedant nuo papildomos žvalgybinės informacijos. Taip pat Lietuvoje lankėsi NATO ekspertų komanda, kuri vertino šalies oro stebėjimo sistemas.
Anot A. Grynkewichiaus, po pateiktų ekspertų išvadų, jau imtasi sprendimų.
„Sąjungininkų oro pajėgų vadavietė dabar teikia Lietuvai daugiau indikacijų ir įspėjimų apie oro atakas prieš Ukrainą, kurios galėtų kirsti Lietuvos sieną. Sąjungininkų oro pajėgų vadavietė derina šį darbą su Lietuvos nacionalinėmis oro gynybos pastangomis, kuriant skydą, kuris leidžia išvengti konfliktų, jei NATO pajėgumams tektų reaguoti“, – kalbėjo NATO generolas.
Pasak jo, šios naujos priemonės jau išbandytos praktikoje.
„Mes išbandėme tai praėjusį mėnesį, kai Krizių valdymo centras gavo bendrą vaizdą iš NATO per didelę Rusijos ataką prieš Ukrainą. Ir, žinoma, tai vėl buvo išbandyta užvakar naktį. Remdamiesi šių įvykių pamokomis, mes toliau dirbsime, kad pagerintume savo gebėjimą apginti kiekvieną Aljanso oro erdvės centimetrą“, – sakė A. Grynkewichiaus.
NATO oro policijos misija Baltijos šalyse vykdoma iš Lietuvos ir Estijos, ji pradėta 2004 metais.
