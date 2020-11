Dėl naudojimosi keliu – ginčas su bendrove: baudą gavo ir žurnalistas, ir gyventojas

Daugumą baudų teismas panaikino, tačiau jos esą išrašinėjamos ir toliau. „Kiekvieną kartą, vos tik man peržengus šitą vietą, aš gaunu naują baudą. Ir atvažiavę policininkai pas mane sako, kad teismų nuosprendžiai neteisingi. Jie geriau žino, ką aš pažeidžiu ir ko aš nepažeidžiu“, – skundėsi vietos gyventojas Andrius Tiknius.

Tokią baudą gavo ir apie šį konfliktą reportažo atvykęs daryti žurnalistas, tačiau teismas panaikino ir ją.

„Daug klausimų kelia tokie pareigūnų veiksmai, kai, atrodo, Lietuvoje mes turime ir taip ką veikti. Bet važiuoja, baudžia, rašo protokolus, konstatuoja nusižengimus ir panašiai“, – teigė advokatas Evaldas Klimas.

Bauda žurnalistui skirta už savavaldžiavimą – esą jis be leidimo vaikščiojo privačioje „Raseinių žuvininkystės“ ūkio teritorijoje. Tačiau teismas pareiškė, kad kelias negali būti laikomas pramoninių akvakultūros tvenkinių ūkiu ar jo dalimi. Be to, policininkas net nenustatė, ar ta įmonė yra toks ūkis, kurio teritorijoje tikrai būtų uždrausta vaikščioti. Policijos pareigūnas teisme to net neginčijo. „Atvykęs policijos pareigūnas nelabai ir sugebėjo paaiškinti – tai kur visgi įvyko tas nusižengimas. Apskritai, nustebino, kaip policijos pareigūnai surašinėja protokolus neišsiaiškinę visų faktinių aplinkybių“, – kalbėjo advokatas E. Klimas.

Stop kadras

„Pats pareigūnas, kuris surašė protokolą, pats neįsivaizduoja, apie kurią vietą konkrečiai eina kalba, pažeidimas kur buvo padarytas. Iš tikrųjų – ganėtinai keista. Policija šį sprendimą greičiausiai skųs, bet mes tikimės, kad net ir apskundus mes laimėsime tą bylą“, – teigė žurnalistas Vilius Stankevičius.

Raseinių policija kol kas teismo sprendimo neskundžia, tačiau jo plačiau ir nekomentuoja. „Šiuo metu dėl pono Andriaus Tikniaus teisės naudotis servitutiniu keliu, kuris yra bendrovės „Raseinių žuvininkystė“ privačioje teritorijoje, vyksta teisminiai ginčai Vilniaus apygardos administraciniame teisme. Kol nebus priimtas sprendimas, situacijos nekomentuosime, kadangi tai yra civiliai santykiai. Atsakingai galiu pareikšti, kad Raseinių policija nepalaiko nei bendrovės „Raseinių žuvininkystė“, nei pono A. Tikniaus. Savo sprendimus priėmėme vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktais bei Nacionalinės žemės tarnybos raštu, kuriame teigiama, kad „Raseinių žuvininkystės“ teritorijoje nustatytas kelio servitutas, suteikiantis teisę neatlygintinai eiti, važiuoti transporto priemonėmis gali tik (gretimų) besiribojančių sklypų naudotojai“, – informavo Raseinių rajono policijos komisariato viršininkas.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius piktinasi, kad žurnalistai mūsų šalyje vis dar gali būti persekiojami, tačiau šiuo atveju paaiškėjo, kad nepagrįstai. „Įstatymai tai draudžia daryti, todėl dabar mažų mažiausiai, ką reikėtų daryti, tai tokius pareigūnų veiksmus apskųsti aukštesnėms institucijoms, šiuo atveju – Policijos departamentui turbūt. Ir galbūt prokuratūrai, kad galbūt pasidomėtų, kokių intencijų vedami pareigūnai priiminėja tokius sprendimus. Toks ištyrimas, mano galva, padėtų atsakyti, ar čia yra kvailumo požymiai, ar čia yra piknaudžiavimo požymiai“, – kalbėjo Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas.

Tokių situacijų, pasak D. Radzevičiaus, provincijoje pasitaiko gana dažnai kada „nepatogūs“ žurnalistai ar žmonės, kritikuojantys vietinę valdžią ar verslą, tampomi po teismus.