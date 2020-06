Dėl darželio renovacijos – tėvų nepasitenkinimas: vaikus gabens į kitas įstaigas?

Kelionei – 800 eurų?

1957 m. pastatytam darželiui senų seniausiai reikėjo remonto. Tačiau į Liepų gatvę vaikus vežiojantys tėvai ėmė reikšti pretenzijas dėl to, kad jiems gresia papildomų išlaidų, susijusių su vaikų gabenimu į kitus darželius.

Po dvejų metų bus nauja, suremontuota įstaiga. Ir dar – miesto centre. Tačiau reikalaujama visko čia ir dabar.

"Suprantama, kad absoliuti dauguma tėvų darželį "Svirpliukas" pasirinko dėl to, kad jis yra patogioje vietoje. Kasdien vežti vaiką į darželį kitame miesto gale, grįžti į darbą centre, nuvažiuoti pasiimti vaiko ir grįžti namo per metus sudarys vidutiniškai apie 7 tūkst. kilometrų, 700 litrų degalų, kurie vienai šeimai kainuos papildomai apie 800 eurų kartu su automobilio amortizacijos išlaidomis. Tai per metus dar atsieis ir 320 valandų brangaus laiko beprasmiams vežiojimams, stovėjimui spūstyse. Be to, papildomai bus teršiamas miestas", – laiške redakcijai mintis dėstė tėvai.

Atsiras 100 vietų vaikams

Darželio "Svirpliukas" direktorė Audronė Šiliauskienė tikino, kad apie renovaciją visi žino jau dvejus metus, tad, anot jos, sunku suprasti, ko tikisi tėvai, viešai keldami nepasitenkinimą.

Audronė Šiliauskienė / Asmeninio archyvo nuotr.

"Apie renovaciją kalbama nuo 2016 m. Lėšų skiria ne tik Klaipėdos savivaldybė, bet ir Europos Sąjunga. Šiuo metu eilėje laukia 200 vaikų tėvų, kurie norėtų savo atžalas vesti į šį darželį. Tad nežinau, ar blogai, kad 1957 m. pastatyta įstaiga bus renovuojama. Beje, po rekonstrukcijos atsiras papildomų vietų net šimtui vaikų", – argumentus vardijo įstaigos vadovė.

Seniausio mieste darželio darbuotojai užsimena, kad ir jiems per rekonstrukciją teks važinėti į kitas įstaigas, bet nė vienas jų nesiskundžia.

"Problema kyla dėl aštuonių grupių vaikų. Prieš kelerius metus kita įstaiga buvo renovuojama, tad to darželio vaikai buvo išmėtyti po daugybę darželių mieste. Renovacijos metu mes vaikus patalpinsime į modulinius darželius, vienas bus įkurdintas "Obelėlės" darželio, kitas – "Pingvinuko" teritorijoje. Ten bus ugdomos šešios grupės, lieka dar dvi, kurias keliame į "Gilijos" pradinę mokyklą. Parinktas neblogas variantas, prie šios mokyklos prijungtas buvęs globos namų "Rytas" pastatas, kuris yra renovuotas. Visus metus jame ugdomi darželio "Klevelis" vaikai, nes jis taip pat yra renovuojamas. Nelabai aišku, kodėl reikia piktintis, nes Taikos prospekto vidurys nėra kitas uostamiesčio galas", – kalbėjo įstaigos vadovė.

Klaipėda – ne Maskva

Tačiau tėvams nepatinka, kad teks važinėti į šį rajoną, jie nori, jog vaikai būtų ugdomi miesto centre.

"Na, bet visos įstaigos yra perpildytos. Klaipėda – tai ne Maskva ar Vilnius. Kiek čia to miesto su trimis gatvėmis. Didžiausias pyktis, kad teks kilometrą pavažiuoti? O globaliau niekas nenori žiūrėti. Iš pradžių kalbėta apie tai, kad kelsimės į Vytauto Didžiojo gimnaziją, tačiau dvi Vitės mokyklos klasės yra sukeltos į ją", – pasakojo A.Šiliauskienė.

Vaikų tėvai nenori, kad jų atžalos būtų ugdomos kito darželio teritorijoje. Žurnalistams siųstoje medžiagoje jie demonstruoja, kokia esą baisi yra erdvė.

"Nėra taip, kaip norima pavaizduoti, tai nėra joks šiukšlynas ar apleista teritorija. Vaikai ten keliasi tik laikinai. Po dvejų metų bus nauja, suremontuota įstaiga. Ir dar – miesto centre. Tačiau reikalaujama visko čia ir dabar", – pastebėjo darželio vadovė.