Birželio 10-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 4.43 val., leidžiasi 21.54 val. Dienos ilgumas 17.11 val.

Mėnulis (jaunatis) teka 4.33 val., leidžiasi 22.14 val.

Vardadieniai:

Diana, Galindas, Liutgardas, Margarita, Nikandras, Pelagija, Vingailė

Datos:

1801 — gimė Jonas Ferdinandas Kelkis, Mažosios Lietuvos pedagogas ir raštijos darbuotojas, leidęs ir redagavęs (nuo 1832 m.) vieną pirmųjų lietuviškų laikraščių „Nusidavimai apie Evangelijos prasiplatinimą tarp žydų ir pagonių“. Mirė 1877 m.

1902 — gimė tautosakininkė Margarita Vymerytė. Mirė 1965 m.

1903 — gimė poetas Jonas Graičiūnas.

1920 — Šiauliuose gimė poetė Aldona Irena Nasvytytė.

1921 — gimė poetas, kalbininkas, poliglotas, humanitarinių mokslų (filologijos) daktaras Vytautas Sirtautas. Mirė 2008 m.

1931 — gimė ilgametis Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Albinas Jovaišas. Mirė 2006 m.

1934 — Naujamiestyle (dabar Kudirkos Naumiestis) atidengtas paminklas Vincui Kudirkai, kurį sukūrė Vincas Grybas.

1956 — gimė politikas, Lietuvos Prezidentas (2003—2004 m.) Rolandas Paksas.

1957 — gimė Kovo 11-osios akto signataras ir buvęs Lietuvos premjeras Gediminas Vagnorius.

1999 — prisiekė Rolando Pakso vadovaujama Vyriausybė.

2013 — Norvegijos sostinėje Osle Lietuvos režisieriui Oskarui Koršunovui įteiktas geriausio režisieriaus prizas už spektaklį pagal Henriko Ibseno „Perą Giuntą“.

Birželio 10-oji pasaulio istorijoje

1580 — Portugalijos Respublikos diena.

1610 — Manheteno saloje (dabartinis Niujorkas, JAV) išsilaipino pirmieji olandų naujakuriai.

1793 — Paryžiuje (Prancūzija) atidarytas pirmasis pasaulyje zoologijos sodas.

1819 — gimė prancūzų tapytojas Gustave Courbet (Gustavas Korbė).

1832 — gimė vokietis Nikolaus August Otto (Nikolas Augustas Otas), išradęs keturtaktį vidaus degimo variklį.

1836 — mirė prancūzų fizikas Andre-Marie Ampere (Andre-Mari Amperas).

1865 — Miunchene (Vokietija) įvyko Richardo Vagnerio operos „Tristanas ir Izolda“ premjera.

1909 — pirmą kartą laivybos istorijoje praktiškai panaudotas nelaimės — SOS — signalas.

1926 — mirė garsusis ispanų architektas Antonio Gaudi (Antonijus Gaudis). Vienas žymiausių jo statinių — neužbaigta katedra Barselonoje Sagrada Familia, statoma jau daugiau nei 100 metų (nuo 1882 m., o planuojama baigti 2026 m.). Gimė 1852 m.

1940 — Italija Vokietijos sąjungininkės teisėmis įsitraukė į II pasaulinį karą.

1946 — referendumu Italijoje šalis paskelbta respublika; karalius Umberto (Umbertas) atsistatydino po trijų dienų.

1947 — „Saab“ pagamino pirmąjį automobilį.

1971 — JAV formaliai atšaukė 20 metų trukusį prekybos embargo Kinijai.

1987 — vizito metu Berlyne JAV prezidentas Ronald Reagan (Ronaldas Reiganas) kvietė Sovietų Sąjungos Prezidentą nugriauti Berlyno sieną.

1990 — buvęs JAV nacionalinio saugumo patarėjas John Poindexter (Džonas Poindeksteris) nuteistas kalėti 6 mėnesius už dalyvavimą ginklų prekybos sandėryje.

1994 — sprogimas nuniokojo tarptautinės pagalbos organizacijos būstinę Port-Au-Prince, praėjus porai valandų po JAV prezidento Bill Clinton (Bilo Klintono) paskelbtų naujų sankcijų prieš karinį Haičio režimą.

1998 — prezidentas Nursultan Nazarbajev (Nursultanas Nazarbajevas) iškilmingai inauguravo naująją Kazachstano sostinę Astaną.

2007 — auksu žibantis kardas, kurį 1800 metais per Marengo mūšį nešiojo prancūzų imperatorius Napoleon (Napoleonas), aukcione buvo nupirktas už netikėtai didelę — 4,8 mln. eurų (12,4 mln. litų) sumą. Kardą, kurį Prancūzija laiko istorine vertybe, pardavė Napoleono brolio Jerome (Žeromo) palikuonis.

2008 — būdamas 79-erių metų Vokietijos klinikoje mirė kirgizų rašytojas Čingiz Aitmatov (Čingizas Aitmatovas).

2011 — Didžiosios Britanijos princui Philip (Filipui) 90-ojo gimtadienio proga buvo suteikti Kanados ginkluotųjų pajėgų admirolo ir generolo laipsniai.

2013 — Rusija oficialiai sutiko grąžinti Austrijai Esterhazy (Esterhazių) biblioteką – beveik tūkstančio senovinių knygų neįkainojamą kolekciją, kurią 1945 metais konfiskavo sovietų kariai.

Birželio 10-oji šou pasaulyje:

1895 — gimė aktorė Hattie McDaniel (Hati Makdaniel), už vaidmenį filme „Gone With the Wind“ („Vėjų nublokšti“) laimėjusi „Oskarą“. Ji buvo pirmoji juodaodė aktorė, laimėjusi šį JAV Kino akademijos apdovanojimą.

1964 — gimė grupės „Smashing Pumpkins“ būgnininkas Jimmy Chamberlain (Džimis Čemberlenas).

1964 — įrašų studija „Capitol Records“ išleido britų legendinės grupės „The Beatles“ singlą „A Hard Days Night“ ir albumą tuo pačiu pavadinimu.

1965 — gimė „Estee Lauder“ modelis ir aktorė Elizabeth Hurley (Elizabet Harlei).

1967 — išleistas Stevie Wonder (Styvo Vonderio) albumas „I Was Made To Love Her“.

2004 — Ray Charles (Rėjus Čarlzas), kuris įveikęs skurdą ir potraukį heroinui, nepaisydamas aklumo padėjo soulo muzikos pamatus ir tapo vienu populiariausių Amerikos dainininku, mirė po ilgos kovos su kepenų liga.

2012 — popmuzikos žvaigždė Lady Gaga (Leidi Gaga) per koncertą Naujojoje Zelandijoje patyrė smegenų sukrėtimą, kai vienas šokėjas netyčia tvojo jai į galvą metaliniu strypu.