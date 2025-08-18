Beveik ketvirtadalis savivaldybių pasirašė sąveikos susitarimus su karo komendantūromis

Pasak ministerijos, tokius susitarimus jau yra pasirašiusios 12 savivaldybių.
„Džiugu, kad jau beveik ketvirtadalis šalies savivaldybių pasirašė sąveikos susitarimus su karo komendantūromis. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti glaudų Lietuvos kariuomenės ir savivaldybių bendradarbiavimą, leisiantis veikti išvien krizinių situacijų metu ar paskelbus mobilizaciją“, – pranešime cituojamas krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
KAM teigimu, svarbiausias savivaldybių ir komendantūrų bendradarbiavimo elementas – sąveikos su savivalda užtikrinimas.
„Tam tikslui komendantai kartu su savivaldybės atstovais rengia planus, numatančius bendrus koordinuotus veiksmus dėl pasirengimo ekstremalių situacijų, mobilizacijos ir karo padėties metu užtikrinti civilių evakavimą, civilinės saugos įgyvendinimą, būtiniausius gyventojų poreikius, svarbių infrastruktūros objektų apsaugą, viešąją tvarką ir kt. funkcijas“, – rašoma ministerijos pranešime.
Planuojama, kad visi 60 sąveikos susitarimų su šalies savivaldybėmis bus pasirašyti per artimiausius mėnesius.
T. Godliausko teigimu, savivaldos pasirengimas mobilizacijai, jų rengiami mobilizacijos planai turi būti sinchronizuoti su karo komendantūrų operaciniais planais.
Anot KAM, šių metų kovą įsteigus Karo komendantūrų valdybą, prasidėjo nuolat savivaldybėse dirbsiančių karo komendantų skyrimas, kurių svarbiausias uždavinys – dar taikos metu stiprinti kariuomenės ir savivaldos bendradarbiavimą, kartu ruošiantis mobilizacijai.
Karo komendantūrų valdyba paskyrė daugiau nei 20 komendantų ir komendantų pavaduotojų 26 savivaldybėse, kurie jau pradėjo vykdyti veiklą.
