Be elektros šalyje dar liko iki 2 tūkst. ESO klientų

Dėl ketvirtadienio naktį siautusios audros be elektros dar yra likę apie 1,7 tūkst. klientų Vilniaus, Kauno ir Panevėžio regionuose, pranešė bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO).

Pasak jos, šalinant gedimus, kartu fiksuojami ir nauji pranešimai apie dingusią elektrą.

Trečiadienio vakare ir naktį į ketvirtadienį audra daugiausia žalos ESO skirstymo tinklui padarė Pakruojo, Biržų, Rokiškio, Zarasų, Alytaus ir Vilniaus rajonuose.

Ketvirtadienio dieną elektros skirstymo paslaugos sutrikimai fiksuoti per visą Lietuvą, bet daugiausia Marijampolės, Alytaus ir Vilniaus rajonuose.

18 val. duomenimis, iš viso dėl naktį buvusios audros ir ketvirtadienį toliau nerimusių vėjo gūsių, be elektros per parą buvo likę per 50 tūkst. ESO klientų.