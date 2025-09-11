Iš Baltarusijos paleisti 52 politiniai kaliniai iš Vakarų valstybių, tarp jų ir šeši lietuviai

Pasak prezidento, tarp paleistųjų yra „opozicijos veikėjai, žurnalistai, protestų dalyviai, užsienio valstybių piliečiai“.
Anot jo, derybose dėl šio išlaisvinimo tiesiogiai dalyvavo Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
„Tai, kas įvyko, yra didžiulė diplomatinė sėkmė Amerikai ir mums visiems“, – kalbėjo G. Nausėda.
Pasak jo, tarp išlaisvintųjų yra ir Lietuvos pilietė Elena Ramanauskienė, pernai birželį Baltarusijoje nuteista šešeriems metams kalėti dėl šnipinėjimo.
Baltarusijos opozicinis portalas afn.by ir televizija ONT skelbė, kad Druskininkų sanatorijos „Belorus“ darbuotoja E. Ramanauskienė kaltinta tuo, kad ne kartą perdavė informaciją apie poilsiauti atvykusius svečius, įskaitant baltarusių aukšto rango pareigūnus.
G. Nausėda sakė dėjęs didžiules pastangas dėl jos išlaisvinimo.
„Privalome rūpintis visais Lietuvos piliečiais, kur jie bebūtų“, – teigė prezidentas.
„Tai yra mano kredo, kurį aš šventai vykdau nuo pat pirmųjų prezidentavimo dienų“, – pridūrė jis.
BNS rašė, kad dėl įvairių pilietybių kalinių iš Baltarusijos paleidimo jau kurį laiką Jungtinės Valstijos derėjosi su Minsku.
Birželį iš Baltarusijos kalėjimų buvo išlaisvinti 14 politinių kalinių, tarp jų – žymus opozicionierius Siarhejus Cichanouskis, atvykęs gyventi į Lietuvą.
Tą kartą tarp išlaisvintųjų lietuvių nebuvo, tačiau užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tada „15min“ tvirtino, jog dedamos pastangos į šalį susigrąžinti tautiečius.
